Tragedia en el Valencia: mueren el técnico Fernando Martín y tres de sus hijos en un naufragio en Indonesia

El club ha mostrado su consternación por el fallecimiento del entrenador de su equipo B femenino, que se encontraba de vacaciones en el país asiático junto al resto de su familia, siendo rescatadas con vida su mujer y otra hija

El Valencia CF ha mostrado su pesar y consternación después de conocerse que los cuatro miembros de una misma familia que siguen desaparecidos tras el naufragio de una embarcación en Indonesia, cerca de la isla de Padar, son Fernando Martín Carreras, exfutbolista y entrenador del equipo femenino B del Valencia CF, y tres de sus hijos, de 12, 10 y 9 años.

Según los datos facilitados por el servicio de emergencia indonesio SAR, los desaparecidos son Fernando Martín Carreras, de 44 años, dos de sus hijos y una hija. Con ellos se encontraban en la embarcación siniestrada en Indonesia la madre, Andrea Ortuño, y otra de las hijas, que fueron rescatadas junto a cuatro tripulantes y un guía turístico, pues eran 11 personas en total las que viajaban en el barco turístico KM Putri Sakinah,

Las autoridades indonesias han confirmado que continúan con las labores de rescate, que podrían extenderse hasta tres o cuatro días, según han informado fuentes diplomáticas, si bien han recalcado que “la prioridad es la seguridad del personal y las condiciones del mar”. Las mismas fuentes han indicado que el consulado en Yakarta está prestando toda la atención consular a la madre y la hija, a través de un oficial de la embajada que ya ha llegado a Labuan Bajo, lugar de partida de las excursiones a la isla de Padar, al este de la turística Bali.

Las hipótesis sobre las causas del accidente

La embarcación se hundió en las aguas de Padar, en el Parque Nacional de Komodo, alrededor de las 20.30 horas de este pasado viernes al sufrir una avería en el motor, según el reporte preliminar. No obstante, medios locales como Jakarta Globe apuntan también a la existencia de un fuerte oleaje en la zona como causa del accidente

Las condolencias del Valencia

"El Valencia CF está profundamente consternado tras el fallecimiento de Fernando Martín, entrenador del Valencia CF Femenino B, y tres de sus hijos en un trágico accidente de barco sufrido en Indonesia, tal y como han confirmado las autoridades locales. Desde el Club queremos enviar, en un momento tan difícil para todos, nuestro apoyo y condolencias a familiares, amigos y compañeros del Valencia CF, Valencia CF Femenino y Academia VCF", ha resaltado la entidad che en su comunicado.

Martín Carreras, que como jugador hizo carrera en diversos clubes de la Comunidad Valenciana, como el Eldense, el Alcoyano o el Cartagena, además de la Cultural Leonesa fuera de su región, asumió esta temporada el puesto de entrenador del Valencia Femenino B, que compite en Tercera RFEF.