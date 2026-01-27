Pasó por el Oporto, el City o el Valencia, dos veces, y cuando todos le creían retirado, vuelve para jugar en Bolivia: la nueva aventura de Mangala

Eliaquim Mangala defendió el escudo del Valencia en dos temporadas, tuvo el punto álgido de su carrera con su llegada al City, que pagó 45 millones de euros, pero a partir de ahí fue en declive...

Algunos ya no lo recordarán pero Eliaquim Mangala llegó al Valencia en el verano de 2016 siendo uno de los centrales más importantes del panorama europeo. Tras jugar dos años en el Manchester City, que pagó 45 millones de euros al Oporto en 2014, el internacional francés llegó a Mestalla a préstamo y jugó un total de 33 partidos. Tres años más tarde volvería a disfrutar una segunda aventura en Valencia tas acabar contrato con el City, pero esta no fue tan bien y tan solo acabó disputando 11 partidos entre lesiones.

Poco a poco la carrera de Mangala, que iba camino de ser un central que marcaría época en Europa, se fue apagando. Tras salir por segunda vez del Valencia no encontró equipo hasta seis meses después. Fue en el Saint-Éttiene y tan solo media temporada. Se pasó un año sin equipo y en el verano de 2023 lo fichó el Estoril, donde ha estado dos temporadas de nuevo marcadas por la lesiones, jugando tan solo 33 partidos.

Una larga carrera que muchos ya creían acabada pues lo daban por retirado. Sin embargo, a sus 34 años Mangala volverá a disfrutar del fútbol y lo hará en Bolivia. El francés jugará por primera vez en el fútbol suramericano, tras fichar por el Oriente Petrolero de Bolivia, a donde llegó este martes con el objetivo de ayudar a que su nuevo club vuelva a disputar competición internacional.

Mangala ya está en Bolivia

Mangala, de 34 años, arribó ayer a la ciudad de Santa Cruz, sede del Oriente Petrolero, y expresó a los medios su satisfacción por unirse a un equipo que "tiene historia" y "una afición muy importante".

El jugador también se declaró "muy contento" por llegar al fútbol suramericano y aseguró que será "una experiencia nueva". Además, señaló que un objetivo personal es "intentar" el retorno del Oriente Petrolero a las copas Sudamericana y Libertadores y ver si es posible lograr un título con el club.

Mangala debutó en el Standard de Lieja belga en 2008 y luego pasó al Oporto y posteriormente al Manchester City. El francés también jugó para el Valencia, vistió la camiseta del Everton, del Saint-Étienne y volvió al fútbol portugués, al Estoril Praia.

El central fue incluido en la lista de convocados de Francia para el Mundial de Brasil 2014 y la Eurocopa 2016 organizada por su país.

Un fichaje de lujo para el Oriente Petrolero

El Oriente Petrolero quedó en el puesto 12 entre los 16 equipos que disputaron la Liga de la División Profesional, el principal torneo que se jugó en 2025 en Bolivia, lo que le dejó fuera de las copas Libertadores y Sudamericana.

La última aparición de los refineros en la Libertadores fue en 2018 y su más reciente participación en la Sudamericana fue en 2023. El último título local logrado por el Oriente fue el campeonato Clausura 2010 y en 2013 y 2014 fue subcampeón del Clausura y el Apertura, respectivamente.

El club contrató recientemente al técnico español David González, en reemplazo del argentino-boliviano Víctor Hugo Andrada, que estuvo al mando del plantel desde noviembre del año pasado.