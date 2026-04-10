El Valencia cambia de opinión: quiere fichar otro perfil

El club de Mestalla sigue en busca de una persona que se incorpore a la dirección deportiva. Después de sondear a personas con caché como Manu Fajardo o David Cobeño, Ron Gourlay, CEO del Valencia CF, reajusta la hoja de ruta ya que ahora tiene más confianza en Lisandro Isei

El Valencia CF sigue con la intención de fichar a un persona que se incorpore a la dirección deportiva. Después de la reestructuración que hizo durante esta temporada, Ron Gourlay, CEO del club de Mestalla, mantiene la idea de añadir a un trabajador que eleve el nivel de esta parcela de la entidad, pero su hoja de ruta ha cambiado ya que según informa Tribuna Deportiva el Valencia CF ya no está por la labor de fichar a un director deportivo al uso y sí a un ojeador que controle bien el fútbol español y su mercado.

Lisandro Isei gana peso en la nueva dirección deportiva del Valencia CF

Nuevo cambio de opinión en el Valencia CF. Después de haber estado varias semanas buscando un director deportivo, de hecho se sondearon a Manu Fajardo, del Real Betis, y a David Cobeño, del Rayo Vallecano, recibiendo negativas, el club de Mestalla ahora tiene el plan de fichar a un ojeador que tenga como principal función adelantarse a otros clubes en el mercado de España.

En el Valencia CF está adquiriendo ahora mucho peso Lisandro Isei que es uno de los hombres de mayor confianza de Ron Gourlay, siendo esta persona uno de los principales valedores de fichaje de Aliou Dieng. Isei es una de las nuevas caras visibles de la nueva dirección deportiva del Valencia CF junto a Hans Gillhaus y Andrés Zamora.

Esta nueva dirección deportiva, Ron Gourlay y Carlos Corberán, entrenador del primer equipo, son los encargados de realizar actualmente todos y cada uno de los fichajes de un Valencia CF el cual quiere sumar a un buen conocedor del fútbol español ya que los recién llegados están más especializados en el saber de otras ligas y no tienen el conocimiento profundo que puedan tener otras personas que han visto el balompié nacional durante casi toda su vida.

Lo que sí sigue siendo un objetivo del Valencia CF es el incorporar a este ojeador lo más rápidamente posible para que se una a la estructura del club. No hay que olvidar que la actual temporada está a punto de acabar y el mercado de fichajes de verano está a la vuelta de la esquina. De este modo, ya hay muchos jugadores que quieren o desean resolver su futuro deportivo. Futbolistas españoles apetecibles que se le pueden estar escapando a un Valencia CF que quiere volver a apostar por el jugador nacional para comenzar a crecer como equipo durante las siguientes temporadas.