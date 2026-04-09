Duro recado de Yarek al Valencia: "Estoy dolido porque es el club de mi vida"

El canterano, que salió el pasado verano del club de Mestalla y que ahora se ha proclamado campeón de la Eredivisie con el PSV Eindhoven, asegura que su marcha no fue como él quiso y que durante su etapa en el primer equipo no pudo demostrar su valía porque en muchas ocasiones no jugaba de central, su posición natural

Después de salir del Valencia CF, Yarek Gasiorowski está viviendo un momento dulce en el PSV Eindhoven en el cual se ha consolidado como uno de los centrales jóvenes con mayor futuro en el fútbol europeo. A pesar de ello, el central no pierde de vista al Valencia CF al que continúa siguiendo aunque es cierto que el defensa está dolido por cómo se produjo su marcha en el pasado mercado de fichajes de verano.

Yarek no se corta a la hora de desvelar que se sigue sintiendo dolido por cómo se dio su salida del Valencia CF durante el pasado verano. "Fue una salida rápida, tenía doble sesión con el Valencia CF a ese día. Me dijeron a mediodía, coge las maletas que nos vamos. Siempre estaré agradecido al Valencia CF, que me hizo llegar al fútbol. Estoy dolido porque es el club de mi vida, pero me he enamorado del PSV y estoy feliz", señala en Deportes COPE Valencia.

No se queda ahí el central quien también indica que no tuvo toda la continuidad que le hubiera gustado tener en el Valencia CF jugando como central. "Más que oportunidades... muchas veces me tocaba salir en otra posición y me costaba más. Algunos lo hice mejor y otros peor".

Yarek admite que sigue viendo los partidos del Valencia CF al que le desea lo mejor. "Claro que lo sigo. Vi el partido contra el Celta. Está en la zona media, parecía que podía asomar la cabeza para arriba. En el fútbol hay rachas y no siempre se puede ganar. No vivo el día a día en club, todos sabemos lo que es el Valencia CF y seguro que a la afición no le gusta donde está. Todos sabemos lo que es el club y ojalá pueda estar algún día donde debe estar".

Por otro lado, Yarek también da su opinión acerca de los éxitos que están teniendo Mosquera y él, dos ex jugadores del Valencia CF, en Arsenal y PSV Eindhoven respectivamente. "Ojalá podamos jugar Mosquera y yo allí. Si algún día llega, bienvenido. Mosquera me encanta como jugador y espero que esté en el Mundial. De momento siempre he jugado con España y ahora estoy con la sub 21. Nadie sabe el futuro, pero estoy muy contento en la selección sub 21".

Yarek, ex del Valencia CF, está contento en el PSV

Yarek, que se ha proclamado campeón de la Eredivisie de Países Bajos, dice que está feliz en el PSV Eindhoven. "Estoy contento, los compañeros han ayudado mucho a mi adaptación".

El defensa, de 21 años y valorado ahora en 16 millones de euros por la página web de referencia Transfermarkt, asegura que se siente muy valorado en el PSV. "Cuando llegas, al principio vas con ganas tras cambiar de sitio. Te sientes valorado, juegas mucho partidos e incluso Champions. Cuando te sientes valorado en un sitio, juegas como sabes".

El central, por último, explica que no nota diferencia de presión entre el PSV y el Valencia CF. "No he sido nunca de fijarme mucho en lo que dice la gente. Hoy en día te puede matar estar pensando en eso porque te influye. La verdad es que estoy muy feliz aquí".