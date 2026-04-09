Eder Sarabia, expectante con el Valencia tras lo visto ante el Celta de Vigo

El técnico del Elche demostró tener muy controlado a su rival de este próximo sábado en el Martínez Valero y para doblegar al cuadro de Corberán apostó por "ser un equipo valiente"

El Elche quiere terminar su partido de este próximo sábado ante el Valencia fuera de los puestos de descenso y eso pasa por ganar a los de Corberán y que el Sevilla no saque los tres puntos ante el Atlético de Madrid ese mismo día a partir de las 21:00 horas. Este jueves, el técnico de los ilicitanos habló del momento de su equipo y de cómo prepara de manera diferente cada encuentro con variaciones tácticas.

Eder Sarabia apostó por introducir cambios respecto al último encuentro del Elche y siempre analizando lo que ocurrió en la primera vuelta ante el Valencia: "Siempre, ya os he dicho, siempre estamos, siempre preparamos diferentes cosas. Queda el entrenamiento de mañana, quiero ver cómo acabamos de estar todos, como suelo decir, un poco qué voy viendo a nivel de inspiración, de frescura, de acierto. Y, bueno, también intuir eso, como digo, qué nos pueden hacer ellos, qué pasó en la ida, qué cosas queremos hacer un poco diferentes, qué cosas hicimos bien, qué están haciendo ellos ahora, diferente a igual a lo que hacían en esa primera vuelta. Entonces, siempre creo que tenemos jugadores con diferentes perfiles y podemos jugar de diferentes maneras".

Un Valencia como el del Celta de Vigo o como el del Elche en Mestalla

Preguntado Eder Sarabia por el Valencia que espera, el técnico vasco apuntó las diferentes versiones que puede tener el equipo de Corberán: "Estamos hablando y preparando diferentes cosas. El otro día, contra el Celta, hicieron algunas cosas de las que venían haciendo. Seguramente, también por la peculiaridad de equipo que es el Celta, en otras cambiaron algunas cosas. Vamos a ver contra nosotros qué proponen, más lo de la primera vuelta, más lo del otro día, por ejemplo, más lo que vienen haciendo ahora en estos últimos partidos".

El técnico del Elche fue más allá y apostó por la valentía para superar a un Valencia que en su última salida venció por 0-2 al Sevilla: "Nosotros, teniendo en cuenta, como siempre, tenemos al rival y analizamos muchas situaciones, sobre todo queremos ser un equipo valiente, un equipo con energía, un equipo agresivo, un equipo que, como digo, y sobre todo aquí en casa, meta a la afición, que conecte con ellos, que ellos nos ayuden. Un equipo que transmita y con el rigor, evidentemente, de lo que nos estamos jugando, y con el hambre de ganar los duelos con los jugadores que pueda tener cerca de mi posición. Bueno, desde ese crecimiento individual para el beneficio colectivo, pero, sobre todo, al margen de lo que nos pueda proponer el Valencia, nosotros ser un equipo con iniciativa, con energía, con valentía, con agresividad y que enganche a nuestra gente".

Partido clave para el Elche con el ejemplo de la remontada ante el Mallorca

Quiso recordar Eder Sarabia la remontada de la jornada 28 ante el Mallorca para usarla como ejemplo ante el Valencia y dejando claro lo trascendental del duelo ante los che: "Son partidos trascendentales, primero porque es el inmediato y, segundo, por la importancia de lo que hay en juego, porque es un rival que también puede estar ahí en la pomada con nosotros. Bueno, estamos mentalizados, lo tenemos claro, tenemos la responsabilidad, el rigor, hemos entrenado muy bien y, a partir de ahí, poder demostrar tanto lo futbolístico como lo mental, como el día del Mallorca, donde creo que, en una situación muy exigente, fuimos capaces de darle la vuelta al partido como lo hicimos, con personalidad, con juego, con orgullo, y eso es lo que vamos a necesitar poner en un partido bonito, un derbi, con mucho en juego y con un gran ambiente que va a haber. Así que condiciones muy interesantes para poder ofrecer nuestra mejor versión".