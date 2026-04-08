Enfado en el Elche con Diangana: el club eleva una queja ante la RFEF

El Elche CF ha mostrado su malestar por la situación vivida con Grady Diangana, que no regresó a tiempo tras el parón internacional con el Congo. El club franjiverde ha elevado una queja formal ante la RFEF y no descarta tomar medidas disciplinarias contra el jugador

Diangana en un partido de LaLiga con el ElcheIMAGO

El mediapunta congoleño, Grady Diangana, ha vuelto a Elche varios días después del cierre de la ventana FIFA, tras participar en las celebraciones de la Selección del Congo por la clasificación para el Mundial en la repesca ante Jamaica.

Esta situación no ha sentado nada bien en la entidad ilicitana, especialmente tras haberse perdido una jornada de LaLiga en plena lucha por la permanencia, con el equipo situado en puestos de descenso.

El retraso que ha encendido al club

Diangana debía reincorporarse la semana pasada, pero la Federación congoleña decidió prolongar su estancia para participar en actos con la afición en Kinsasa.

El jugador no regresó hasta este lunes, lo que ha impedido que estuviera disponible para el último compromiso de Liga ante el Rayo Vallecano, que acabó con derrota por 1-0, además de poner en riesgo su salud, cuando el atacante ya arrastraba molestias musculares.

El club considera que se ha incumplido el protocolo habitual y que no se respetó la petición de reincorporación de su entrenador, Éder Sarabia, como también ha ocurrido con Bakambu en el Real Betis.

Queja formal y posible sanción

El Elche ha trasladado su protesta a la Real Federación Española de Fútbol para que eleve el caso a instancias internacionales. Además, la entidad estudia aplicar su régimen interno disciplinario al jugador, una decisión que podría derivar en sanción.

El malestar es evidente dentro del club, que entiende que la situación ha perjudicado directamente al equipo en un momento clave de la temporada, donde la salvación se sitúa a 2 puntos.

Un caso que no es aislado

El episodio de Diangana no es único. Otros clubes de LaLiga también han mostrado su descontento por situaciones similares.

Equipos como el mencionado Real Betis o el Espanyol, con su extremo Charles Pickel, han tenido los mismos problemas con la Federación congoleña durante este parón.

Pendiente de pruebas médicas

Tras su regreso, Diangana se ha sometido a pruebas médicas para evaluar sus problemas en los isquiotibiales, que le impidieron jugar con su Selección, lo que pone en duda su participación para el próximo partido de Liga ante el Valencia en el Martínez Valero.

Mientras tanto, el equipo dirigido por Éder Sarabia sigue preparando el encuentro del sábado, donde la última sesión de entrenamiento ha dejado noticias positivas, como el regreso de Víctor Chust al grupo, aunque Héctor Fort sigue en la enfermería.

El Elche afronta ahora un partido clave ante su afición con la necesidad de sumar puntos para acercarse a la permanencia, mientras trata de resolver un conflicto abierto con la Federación del Congo y su jugador Grady Diangana.