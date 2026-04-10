Corberán, sobre los cánticos pidiendo su dimisión: "Cuando no sumas, no estás cumpliendo lo que ser entrenador del Valencia exige"

El entrenador del Valencia CF ha analizado el importante partido que se equipo juega contra el Elche CF al que necesita ganar para no meterse de nuevo en la pelea por la permanencia en Primera división. El técnico también ha opinado sobre los gritos de la afición que exigen su marcha

Carlos Corberán, entrenador del Valencia CF, sabe perfectamente que su equipo tiene un partido vital este fin de semana contra el Elche CF para prácticamente asegurar su permanencia en Primera división. El técnico al mismo tiempo es conocedor que una derrota le complicaría la vida a un Valencia CF que está pecando de irregularidad en esta temporada. Corberán, en la previa del encuentro, ha repasado la actualidad del Valencia CF y también ha hablado sobre los cánticos que piden su marcha.

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Carlos Corberán ha explicado que Unai Núñez es baja segura por lesión. "Unai Núñez no estará disponible por los isquios. Renzo Saravia sigue en la dinámica con disponibilidad total. Una pena no poder exponerlo a un partido que no sea de competición, pero cuando tenga la oportunidad seguro que la aprovecha".

El técnico de Cheste ha explicado la mentalidad de su equipo en este final de temporada. "Veo el final con 24 puntos en juego y mañana con tres importantísimos para ellos y para nosotros. Necesitamos cambiar la sensación del último partido y no hay nada más importante que eso. 24 son muchos puntos y somos conscientes de que no ha terminado".

Corberán ha hablado sobre la importancia de ganar al Elche CF para no meterse de lleno en la pelea por la permanencia en Primera división. "Yo creo que la reflexión es lo volátil que todo puede ser. Uno debe estar centrado en conseguir resultados y ello depende de nosotros en el campo, de dar lo mejor de nosotros mismos. Venimos de una semana dura tras no tener el resultado que queríamos y cuando eso pasa son semanas duras y de autoexigencia".

El entrenador se ha mostrado comprensivo sobre los cánticos de una parte de la afición del Valencia CF pidiendo su dimisión. "No conseguir resultados no es agradable independientemente de cánticos o aplausos. Soy consciente de la exigencia del Valencia, un club ganador en su ADN. Cuando no sumas, no estás cumpliendo lo que ser entrenador del Valencia exige. Mi deseo por el club está intacto".

Corberán, entrenador del Valencia CF, analiza al Elche CF

Corberán, por otro lado, ha hablado sobre el partido que le espera al Valencia CF contra el Elche CF. "Creo que el estilo del Elche está por encima de sus jugadores. La baja de Mir fue sensible a la hora de conseguir resultados por parte del Elche aunque su estilo de juego no cambia, los números de Rafa Mir son buenos. La salida de Germán Valera fue cosa del club. Con Mir trabajé más, nos ayudó mucho. Dio un gol en el empate del Betis y una asistencia en el Bernabéu".

El entrenador del Valencia CF se ha mostrado confiado en que su equipo dará un buen nivel. "Somos capaces de ser sólidos, de tener iniciativa en el juego y demás, pero no siempre somos conscientes de que lo cumplimos. El último partido no fuimos el equipo con balón que queremos ser. Mañana queremos ser un gran Valencia, competir alto. Hay que ser conscientes de la temperatura y el ritmo en ese campo".