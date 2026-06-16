El Valencia CF explora otras opciones para reforzar el lateral derecho

La dirección deportiva que lidera Lisandro Isei, quien es la persona que ha tomado más protagonismo en decisiones deportivas, tiene como primer objetivo a Thomas Meunier, pero maneja otros nombres como el de Gio González, un viejo conocido del fútbol español, por si la opción del belga no fructifica

El Valencia CF está totalmente centrado en reforzar la plantilla de cara a la próxima temporada en donde el objetivo será no pasar apuros ni coquetear con los puestos de descenso a Segunda división tal y como lleva haciendo en las últimas campañas. Se trata del primer mercado de fichajes en donde tendrá importancia la nueva dirección deportiva que ha montado Ron Gourlay en la cual Lisandro Isei tiene mucha importancia. Una de las posiciones a reforzar es la de lateral derecho en donde gusta mucho Thomas Meunier, pero en la que el Valencia CF maneja más opciones siendo una de ellas la de Gio González, un viejo conocido de LaLiga.

Gio González, del Krasnodar de Rusia, en la agenda del Valencia CF

El Valencia CF necesita laterales derechos de cara a la próxima temporada después de que se hayan marchado Thierry Correia y Renzo Saravia y existan muchas dudas sobre el rendimiento que pueda dar Dimitri Foulquier, que está con problemas físicos.

Es por ello que el Valencia CF no descarta la llega de dos laterales derechos durante este mercado de verano. El que más gusta en la dirección deportiva del club de Mestalla es Thomas Meunier quien se encuentra jugando el Mundial 2026 con Bélgica. El defensa es agente libre después de haber acabado contrato con el Lille. Ser agente libre, su veteranía y el nivel que lleva demostrando durante las últimas temporadas en lo que busca el Valencia CF.

Un Valencia CF que, sin embargo, maneja otras opciones siendo una de ellas la de Giovanni González, un viejo conocido en el fútbol español porque defendió la camiseta del RCD Mallorca hace unas temporadas, según informa Radio Marca.

Giovanni González es un futbolista uruguayo de 31 años que se desenvuelve en el lateral derecho y que la temporada pasada jugó 35 partidos y 2.167 minutos en el Krasnodar de Rusia. Los principales inconvenientes para que esta operación salga hacia delante es que el equipo ruso pagó en el verano de 2024 4 millones de euros al RCD Mallorca para hacerse con los servicios del defensa. A ello hay que añadirle que Giovanni González tiene contrato con el Krasnodar hasta el 30 de junio de 2027. Por tanto, el Valencia CF si lo quiere fichar tiene que negociar y llegar a un acuerdo.

No ha dejado de ser un sondeo, de los muchos que se hacen durante el verano, sobre la situación contractual de un Giovanni González que es un nuevo nombre que transciende que está en la agenda de una Valencia CF que necesita refuerzos, principalmente, en la defensa, El equipo que entrena Carlos Corberán quiere ser más sólido el curso futbolístico que viene y para ello que conjugar veteranía con juventud para ser más fuertes en esa zona del terreno de juego. Es por ello que el Valencia CF se ha reforzado en el centro de la defensa con Justin de Haas, de 26 años, que llega como agente libre procedente del Famalicao de la liga de Portugal.