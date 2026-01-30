Marcelino teme a Osasuna y confirma las bajas del Villarreal para visitar El Sadar

El técnico asturiano es consciente de que su equipo sufre un bache de resultados importante, pero no está preocupado con el juego de los suyos

El entrenador del Villarreal, Marcelino García Toral, aseguró este viernes, en rueda de prensa, que el encuentro que disputará su equipo esta jornada ante Osasuna será de “ritmo alto, intensidad y dificultad”. El técnico asturiano indicó que, tras la eliminación en la Liga de Campeones, el Villarreal está bien de ánimos para afrontar la Liga porque cuando no se tienen opciones en una competición “la mente siempre da prioridad a lo necesario antes que a lo que no tiene solución”.

“Nos hubiera gustado despedir la Liga de Campeones con mejores resultados, pero ahora tenemos la oportunidad en estas 18 jornadas que quedan de volver”, señaló el preparador asturiano.

Marcelino admitió que el Villarreal, que suma cuatro derrotas consecutivas, está en una “dinámica negativa” que desea cambiar en Pamplona, si bien precisó que no está preocupado por el juego de su equipo, a excepción del primer tiempo ante el Leverkusen.

El técnico aseguró que Osasuna exigirá al Villarreal su mejor versión, ya que recordó que ha ganado siete de los 11 partidos disputados como local: “Han cogido buenas sensaciones y seguridad con el balón y además tienen a Budimir en un buen momento goleador”, explicó el asturiano, que pidió máxima atención a su defensa en las acciones de estrategia de Osasuna.

Cuatro bajas para visitar a Osasuna

Además de la baja definitiva ya de Juan Foyth para lo que resta de temporada tras confirmarse su lesión del tendón de Aquiles, Marcelino confirmó las ausencias de Ayoze y Partey para este partido, así como la de Alfon González, reciente fichaje, que se encuentra lesionado. El asturiano justificó los malos resultados al señalar que es algo habitual en los equipos que disputan dos competiciones y valoró especialmente que pese al desgaste de la Liga de Campeones su equipo haya sumado 41 puntos, algo que, dijo, sólo está al alcance de los grandes en Europa.

Para Marcelino, la dinámica negativa es una suma de factores como “el calendario” y un descenso en el rendimiento de los jugadores, si bien aseguró que las derrotas “te enseñan a mejorar”.

“De esta etapa saldremos juntos y unidos. Son rachas, no veo tan mal al equipo, pero hay que recuperar la solvencia en las áreas”, resaltó el preparador asturiano, que marcó como objetivo del Villarreal “mirar siempre hacia al que está arriba” en la clasificación.

Y Osasuna recupera efectivos

Mientras el Villarreal pierde jugadores, Osasuna recupera efectivos para este duelo. Catena regresa tras cumplir ciclo, por lo que Lisci deberá elegir entre él o un Jorge Herrando que se ha asentado en la titularidad, mientras que se podría ver el debut de Raúl Moro, incorporación invernal con la que Osasuna espera dar un salto de calidad en ataque.