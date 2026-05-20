El Villarreal da el salto a Abu Dhabi con una nueva academia de talento

El club amarillo anuncia la creación de su segunda escuela oficial en Emiratos Árabes Unidos, la primera en su capital; el proyecto está impulsado por Yusef Wahid, hijo del histórico Nayim

El Villarreal ha decidido dar un nuevo paso adelante en su su presencia internacional con la apertura de una nueva academia en los Emiratos Árabes Unidos. El club amarillo ha anunciado el lanzamiento de la denominada Villarreal Abu Dhabi Academy, que se convertirá en la segunda escuela oficial de la entidad en el país árabe y la primera ubicada en su capital, Abu Dhabi.

El proyecto abrirá su prerregistro el próximo 1 de junio a través de la página web oficial de la academia, mientras que la inauguración oficial está prevista para septiembre de 2026. El 'Submarino' ya cuenta con la Villarreal Dubai Academy, su primera escuela oficial en el país, inaugurada en 2024.

Impulsada por Yusef Wahid, hijo de Nayim

La nueva academia estará dirigida por Yusef Wahid, exjugador de la cantera del Villarreal y exfutbolista profesional, cuya trayectoria personal y deportiva está profundamente ligada al fútbol internacional y al club castellonense. Hijo de Nayim, histórico exjugador del Real Zaragoza, Yusef creció entre España e Inglaterra rodeado de fútbol de élite. Su padre fue además un pionero al convertirse en el primer futbolista español y musulmán en jugar en la Premier League.

La relación de Yusef con el Villarreal comenzó a los 14 años, cuando ingresó en la cantera grogueta. Allí compartió formación, vestuario y residencia con futbolistas que hoy son referentes internacionales como Rodri Hernández, Pau Torres o Álex Baena. Ahora, años después, lidera un proyecto que nace con la intención de devolver al fútbol todo lo que este deporte le ha aportado a nivel personal y profesional.

Confianza total por parte del club

Juan Antón, director comercial del Villarreal, valoró muy positivamente el acuerdo y la creación de esta nueva academia internacional. "Estamos muy felices de apoyar este proyecto en Abu Dhabi junto a una persona que forma parte de nuestra familia desde hace muchos años. Yusef conoce perfectamente lo que significa crecer en nuestra cantera, evolucionar como futbolista y alcanzar el fútbol profesional".

Antón también quiso destacar el componente humano y familiar de la iniciativa. "Proviene de una familia con una gran tradición futbolística y creemos que este proyecto tiene un enorme potencial en Oriente Medio. Queremos seguir ofreciendo oportunidades únicas tanto a jugadores como a entrenadores y crecer juntos en esta nueva aventura internacional".

Un referente en Oriente Medio

La Villarreal Abu Dhabi Academy aspira a convertirse en una referencia para el desarrollo de jóvenes talentos en Oriente Medio, ofreciendo una metodología de formación basada en los valores y el modelo de trabajo del Villarreal. Con una estructura diseñada para potenciar tanto el crecimiento deportivo como humano de los jugadores, la academia pretende abrir una vía real hacia el fútbol profesional para niños y niñas de Abu Dabi.

Yusef Wahid mostró su entusiasmo ante el inicio de esta nueva etapa. "Es una oportunidad enorme para los jugadores de Abu Dhabi. Como exjugador del Villarreal, conozco perfectamente cómo funciona el club y todo lo que representa. Para mí, la metodología del Villarreal está entre las mejores de Europa y del mundo. Gran parte de mi carrera se la debo al club y ahora quiero transmitir esa experiencia a jóvenes futbolistas con ambición y ganas de crecer".

Además, destaca que la conexión directa con el Villarreal permitirá ofrecer oportunidades reales de desarrollo para los jugadores más prometedores. "Nuestra academia crea un camino hacia el fútbol profesional gracias a la colaboración con el Villarreal y al trabajo de todo nuestro equipo. Estamos deseando comenzar esta aventura".

Las primeras pruebas, este verano

En relación con el arranque del proyecto, Wahid confirmó que la academia comenzará a operar durante el verano de 2026 con la captación de futbolistas para sus diferentes categorías. Desde la dirección del proyecto invitan a chicos y chicas interesados en desarrollarse como futbolistas a participar en las pruebas de acceso de cara a la temporada 2026/2027.