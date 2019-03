Todos los elementos en contra de Machín

Los jugadores acabaron exhaustos tras el pitido final -el Sevilla no ganó, pero los futbolistas se dejaron el alma en el campo-; y la afición se marchó a casa tan enfadada como tras la derrota ante el colista en Huesca, pero dando otra lección de saber estar -pitos al equipo por no sacar adelante el partido y gritos de "Pepe Castro, dimisión" en la zona de los Biris.



, hasta la mala fortuna, y no da con la tecla que rompa la dinámica negativa en la que ha entrado el Sevilla. Se siguen lesionando jugadores -Vaclick y Wöber se suman a la larga lista de caídos en combate-; los rechaces beneficiaron al Slavia en el poco peligro que generó -el primer gol tras un rebote y el segundo casi sin querer-; el arbitraje no benefició -pitó fuera de juego previo, y no lo era, en un gol de Ben Yedder-; y al equipomarcar algunas de las muchas ocasiones que generó.

El caso es que el Slavia, con un fútbol bastante rudimentario, pero muy correoso y agresivo, se llevó un empate a dos que le pone en ventaja en una eliminatoria que el Sevilla tendrá que resolver donde casi nunca gana, fuera de casa, y donde está obligado a pasar si quiere seguir siendo el rey de la Europa League. Lo más preocupante, la falta de contundencia en las dos áreas. No remató lo mucho que generó y, sobre todo, encaja con muchísima facilidad.

¿Un problema de calidad del plantel o un debe en la libreta de Machín? ¿O las dos cosas? En los centrales falta calidad, eso es evidente. Y al técnico hay que exigirle que encuentre el necesario equilibro entre el ataque y la defensa para que la buena disposición del plantel -los jugadores corren- lleve a los triunfos.

Machín no da con la fórmula, pero la grada, de momento, no lo considera el principal responsable de la insoportable crisis de resultados. El domingo visita Nervión la Real Sociedad. ¿Seguirán todos los elementos en contra del técnico?