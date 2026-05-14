Alex Palou, tras lo sucedido en Sonsio: "Si nos abuchean es que estamos haciendo lo correcto"

El piloto catalán comienza a atisbar ciertas actitudes de presión por su reinado desde el público, pero advierte que eso le motiva aún más

El Sonsio GP abrió un mes grande en Indianápolis, donde el domingo 24 se disputará la 100 edición de las 500 Millas en el Indianápolis Motor Speedway, con Palou (Chip Ganassi) como defensor del título.

Sin embargo, el danés Christian Lundgaard (Arrow McLaren) fue quien ganó este sábado en el Sonsio GP de Indianápolis, quinta carrera del campeonato de la IndyCar, y acabó con el reinado del español, quien había ganado las últimas tres ediciones y tuvo que conformarse con la quinta posición.

Palou, cuádruple campeón de la IndyCar y ganador de los últimos tres campeonatos, salió desde la pole por tercer año consecutivo, pero no pudo defender su corona en este GP.

Lundgaard, por su parte, celebró el segundo triunfo de su carrera en IndyCar y el primero con el equipo Arrow McLaren.

Álex Palou responde a los abucheos

Pero si por algo estuvo marcada esta carrera fue por el ambiente hostil que se encontró el piloto de San Antonio de Vilamajor. El cuatro veces campeón y actual campeón de la IndyCar tuvo que soportar los abucheos desde ciertos sectores de la grada durante la vuelta de honor en la presentación de los pilotos en el circuito urbano del Indianapolis Motor Speedway.

Nunca antes había vivido dicha situación, pero en la posterior rueda de prensa que ofreció, Palou confirmó que le motivan: "Era la primera vez que oía abucheos, como, desde varias secciones. Y pensé: 'Vale'. Creo que hasta ahora todo había sido muy amistoso, y ahora se está volviendo más hacia los abucheos. Pero creo que es bueno, hay que pasar por eso. Si nos abuchean por tener éxito, es que estamos haciendo lo correcto. Pero está bien. En cierto modo, me gusta".

No obstante, optó por quitarle relevancia al tema y quiso aclarar que no es el ambiente que prefiere en un certamen: "Obviamente, me encantaría que todo el mundo animara a AP y al coche #10, y a CGR, pero eso no puede ser. Cada uno tiene sus pilotos favoritos y sus preferencias. Así que me encanta que nos estén presionando. Es una presión positiva. Nunca ha sido nada malo".

Para Christian Lundgaard fue una larga espera

"Fue una larga espera", reconoció el danés al acabar la prueba. Triunfó por delante del estadounidense David Malukas (Team Penske), Graham Rahal (Rahal Letterman) y Joseph Newgarden (Team Penske).

El mexicano Pato O'Ward, quien había sido protagonista de una llamativa rueda de prensa junto a Palou al hablar de la polémica por el sistema 'push to pass', tuvo que conformarse con la decimoctava plaza al verse involucrado en un accidente en la primera vuelta de la carrera, junto a Scott Dixon y Felix Rosenqvist, entre otros. En ese caso, Palou, líder, evitó problemas.

Álex Palou, examinado con lupa

Y es que ahora todos miran con lupa a Palou y a sus éxitos. Sin ir más lejos, Kyle Kirkwood, de Andretti Global, dejó entrever la semana pasada que Palou tenía un 'indicador' porque la mayoría de los coches de CGR —y de su filial de alianza técnica, Michael Shank Racing— utilizaron el «push-to-pass» en la última reanudación en Long Beach el mes pasado.

Unas declaraciones que han provocado que la dirección de carrera de IndyCar haya actualizado una norma para permitir el uso del «push-to-pass» en las reanudaciones.

El próximo fin de semana comenzarán las pruebas en el circuito y en el siguiente se disputarán las clasificaciones, antes de la carrera fijada para el día 24.