Doble podio y muy buenas sensaciones de Yamaha Eduardo Castro en el Nacional de Motocross de Morón de la Frontera

Yamaha Eduardo Castro ha cuajado un gran fin de semana en la que ha sido la penúltima prueba del Campeonato de España de Motocross Elite 2026, disputada en Morón de la Frontera

Yamaha Eduardo Castro ha tenido un muy buen fin de semana en la penúltima prueba del Campeonato de España de Motocross Elite 2026, que se ha llevado a cabo en Morón de la Frontera. Considerada como la carrera de casa, la estructura sevillana ha dejado muy buenas impresiones tanto en las categorías de MX2 como en la de MX125, donde siempre ha sido protagonista.

En MX2, Salvador Pérez se encuentra en un gran momento de forma y ha saldado con la tercera posición su puesta en escena. El piloto murciano, vigente campeón de Brasil, lograba el primer mejor registro en los entrenamientos cronometrados para, posteriormente, ser segundo en una muy disputada manga de clasificación. La primera carrera, disputada ya el domingo, Pérez conseguía superar la línea de meta en segunda posición después de estar siempre en los puestos de cabeza en una manga en la que tuvo que lidiar también con motocicletas de MX1, con 450cc de motor.

El agua se convierte en protagonista en la segunda carrera

La segundo fue caótica. Y es que minutos antes de su celebración caía un aguacero que dejó muchas zonas del circuito de Guadaíra anegadas. Con todo, y tras superar algún que otro contratiempo, conseguía ser quinto para acceder al podio final de la jornada. En MX125 los integrantes de la Escudería Eduardo Castro lo han dado todo. Jorge Salvador está encarando esta recta final de curso con su mejor versión de calidad, velocidad y pilotaje.

Asimismo, Alejandro Torres y Óscar Rueda también han dado un paso adelante en la siempre exigente categoría.En los entrenamientos cronometrados Jorge Salvador fue quinto, Torres cuarto y Rueda duodécimo, lo que les dejaba en una buena elección de parrilla de salida.

Salvador arrancó primero en la carrera inicial para mantener el ritmo y acabar en la misma plaza. Torres, que fue de menos a más, lograba ser tercero y Rueda se quedaba sin fuelle en los instantes finales acabando sexto. La segunda acabó antes de tiempo porque, a mitad de manga, comenzó a diluviar. Jorge Salvador volvió a arrancar muy bien y, con gran destreza, supo superar el agua y el barro para volver a ser segundo y subir al segundo escalón del podio. Torres, pese a un par de caídas, superaba la bandera, en este caso roja, tercero para quedarse a un paso de los puestos de honor en la suma de puntos y Rueda era séptimo para una séptima posición final.

Buenas sensaciones también en el MX125 para Víctor Corbacho, P15 final, Javier Mateos Paricio, P26 y Gonzalo Salvador, P27 que supieron ir de menos a más en el largo fin de semana. A su vez, en paralelo a este Campeonato de España se celebró una nueva parada de la YZ125 bLU cRU Cup 2026, programa de promoción de Yamaha para jóvenes talentos. Jorge Salvador se llevó la victoria seguido de Torres y de Rueda. Con estos resultados y a falta de 50 puntos en juego, Torres es líder con 21 puntos sobre Jorge Salvador y 29 de colchón sobre Óscar Rueda.

Eduardo Castro motos prepara la penúltima del Nacional Júnior y la última del Campeonato de España Elite

Sin tiempo para el descanso, la Escudería Eduardo Castro prepara ya la que será la penúltima prueba del Nacional Júnior y la última cita del Campeonato de España Elite, programada para los próximo 24 y 25 de octubre en Talavera de la Reina, Toledo.