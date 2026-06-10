Fernando Alonso ya sabe lo que le espera con Aston Martin: "No te vas a poder esconder"

El piloto asturiano no las tiene todas consigo de cara a las próximas carreras pese a haber conseguido en el Gran Premio de Mónaco el primer punto de la temporada; eso sí, gracias a penalizaciones de otros pilotos

No hace falta hacer un análisis demasiado profundo para entender que el curso de Fernando Alonso con su Aston Martin en el Mundial de Fórmula 1 está siendo un auténtico desastre. Desde los primeros tests de pretemporada supimos que ni Honda había hecho su trabajo con el motor ni los británicos habían dado con la tecla en la concepción del monoplaza. ¿Consecuencia? Lleva toda la campaña siendo el peor coche de la parrilla.

Porque el AMR26 no es que sea lento, es que por momentos ha sido imposible de conducir. Vibraciones y un calentamiento excesivo convirtieron las primeras carreras en un ejercicio de supervivencia en el que ni las manos mágicas del asturiano daban para salir airoso. Ahora –meses después– llega el Gran Premio de Barcelona y el optimismo vuelve a brillar por su ausencia.

Fernando Alonso se queda sin escondite

El circuito de Montmeló será testigo de la siguiente parada europea del Gran Circo. En Mónaco ya sabemos lo que hubo, una carambola de penalizaciones que llevó a Alonso a la 10ª posición y a lograr su primer punto en el campeonato de 2026. En territorio catalán, con un trazado más exigente, el dos veces campeón del mundo parece estar lejos de un nuevo milagro, siendo muy consciente de lo que le espera a los mandos de su Aston Martin, puesto que le han avisado...

"No te vas a poder esconder. Es un circuito que te mide el efecto del chasis, la aerodinámica, mecánica y motor. Es muy exigente. Pero tenemos la tranquilidad del buen trabajo, aunque todavía no se ve", comenta Pedro de la Rosa, embajador de la escudería en una entrevista concedida a Marca.

¿Cuestión de carreras? El asturiano así lo cree

Lejos de caer en la desesperación –que sería lo más normal–, Alonso piensa que aún es posible competir mejor en la presente temporada de F1, llegando a anuncia que cuando pasen algunas carreras el salto en cuando a prestaciones del Aston Martin podría ser notable.

"El feeling que tenemos es que el nuevo paquete cambiará drásticamente la situación que enfrentamos cada fin de semana. Tenemos que esperar cuatro o cinco carreras para verlo. "La pena es que estamos en una situación anónima, últimos de la parrilla y no saldremos en ningún sitio. Estamos tan atrás que no pones un paquete y pasas de último a estar en los puntos. Pero sí podemos estar entre el 12 y el 15, apareces en esas zonas y hay opciones puntos más asequibles", sentencia.