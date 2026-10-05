Hamilton responde sobre Fernando Alonso: "Hay muchos pilotos delante que no pueden competir con Fernando en cuanto a talento puro"

El piloto de Ferrari no ha dudado en elogiar al español de Aston Martin una vez terminó en la octava posición del Gran Premio de Bahréin de Fórmula 1 que se disputó en el circuito de Sepang en donde el asturiano contuvo al campeón del mundo Lando Norris de McLaren

El talento de Fernando Alonso sigue deslumbrando a sus rivales en la Fórmula 1. La última exhibición del piloto asturiano en el Gran Premio de Bahréin disputado en el circuito de Sepang (Malasia) no pasó desapercibida ya que con su Aston Martin, el cual tiene un déficit de potencia de motor, fue capaz de contener a Lando Norris, campeón del mundo la temporada pasada, con su McLaren. Hasta tal punto fue la actuación de Fernando Alonso que uno de sus grandes rivales, Lewis Hamilton, ahora en Ferrari, no dudó en elogiarlo.

Los elogios de Lewis Hamilton a Fernando Alonso

Siempre mordaz, Fernando Alonso fue crítico con la actual normativa de la Fórmula 1 por el fallo de software que hubo en el Gran Premio de Bahréin. El piloto español usó que Lewis Hamilton fue uno de los más afectados para dejar un recado a la propia F1. "Hemos tenido abandonos en la mitad de las carreras de este año; y nunca se paraba la carrera. Pero estaba Hamilton en la cuneta y hubo estrés. Es raro que pararan la carrera por lo de Hamilton, pero supongo que nos lo explicarán en Singapur. Pero hay demasiada tecnología, que el espectador tampoco aprecia".

No se tomó Lewis Hamilton esas palabras de Fernando Alonso como un ataque personal ni mucho menos, ya que el británico de Ferrari, una vez se enteró de que el español terminó en la octava posición del Gran Premio de Bahréin conteniendo a Lando Norris y su McLaren, señaló que el talento del español es mayor que el de otros pilotos. "Hay muchos pilotos delante que no pueden competir con Fernando en cuanto a talento puro. Simplemente, él no está pudiendo demostrarlo en este momento", afirmó.

No fue el único que se quedó impresionado por la actuación de Fernando Alonso, ya que el compañero de Lando Norris en McLaren, Oscar Piastri, definió al español de la siguiente manera. "Siempre es el maestro del caos".

También fue muy agradecido con Fernando Alonso Mike Krack, director de operaciones en pista de Aston Martin. "Sinceramente, para el equipo es genial, porque hemos pasado por momentos muy difíciles, y los pocos momentos positivos que se presentan hay que disfrutarlos; no digo que hayamos celebrado como si fuera una fiesta de Campeonato del Mundo, pero creo que hay que respirar hondo y reconocer cuando llegan los buenos resultados, porque no hemos tenido la suerte de tener muchos".

Aston Martin y Fernando Alonso están ahora más optimistas de cara al Gran Premio de Fórmula 1 que se celebra este fin de semana en Singapur. El circuito es muy virado, con muchas curvas, y, por tanto, la importancia del motor, el gran déficit de Aston Martin con su propulsor Honda, no tiene tanta importancia debido a la ausencia de zonas de alta velocidad. Es por ello que el equipo británico y el piloto español esperan obtener otro buen resultado tal y como ha ocurrido en el Gran Premio de Bahréin celebrado en Malasia (Sepang).