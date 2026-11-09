Pique entre los Ducati y los Aprilia de Marc Márquez y Jorge Martín en MotoGP "Hace falta un piloto rápido"

Davide Tardozzi, director deportivo de Ducati, dejó claro que para ganar el mundial de MotoGP hay que contar con un equipo por encima de todo y sobre todo con un piloto como Marc Márquez. Massimo Rivola, CEO de Aprilia, se quejó el domingo del incidente entre el de Cervera y Mario Bezzecchi de la carrera al sprint

El GP de Catar dejó varias conclusiones. La primera es que Marc Márquez tiene claro que su rival ahora mismo por el Mundial es Jorge Martín. Tras ganar la carrera sprint del sábado, no se volvió loco el domingo para alcanzar a un Bezzecchi con un mejor ritmo de carrera. Ahora los pilotos del mundial de MotoGP, especialmente Marc Márquez y Jorge Martín, miran a Portugal, donde se disputará el próximo gran premio.

Pero lo más comentado del GP de Catar ocurrió en la carrera del sábado. En la curva cuatro, Marc Márquez y Marco Bezzecchi se tocaban y el italiano se iba al suelo. Tras la revisión del incidente de carrera, se dictaminó que no era sancionable. Esta decisión no le gustó nada a Massimo Rivola, CEO de Aprilia que lo dejó claro este pasado domingo en declaraciones para DAZN. "Ya hemos visto todos lo que ha sucedido. No estaba de acuerdo ayer ni tampoco hoy (domingo)", afirmó Rivola. Desde Ducati, Tardozzi, director deportivo de la marca italiana, no ha dudado en responderle con cierta sorna.

Tardozzi, jefe de Marc Márquez, le responde a Aprilia

Tardozzi metió en la misma frase una felicitación de Aprilia por su victoria en la carrera del domingo y de paso aprovechó para recordarle al equipo de Jorge Martín y Marco Bezzecchi lo que es necesario para ser campeón del mundo de MotoGP: "Bueno, hay seis Ducati y alguna vez también ha ganado alguna otra Ducati. Así que les felicito por su excelente moto, pero quiero decir una cosa: lo que gana es el conjunto. Porque hacen falta un piloto rápido, un campeón como el que tenemos nosotros, una moto competitiva y una gestión deportiva y técnica que funcione y pueda poner al piloto en condiciones de ganar el Mundial. Así que hace falta todo el conjunto. También la gestión deportiva".

Los elogios a Marc Márquez, líder de MotoGP

Tardozzi no dudó tampoco en elogiar la mentalidad de Marc Márquez y sobre todo, su madurez después de la carrera del domingo en Catar: "Creo que Marc, en este momento, no sólo es muy rápido, sino también muy maduro. La carrera lo demuestra. Ha adoptado una estrategia perfecta, porque sabía muy bien que Bezzecchi, con el neumático medio trasero, tenía un ritmo de carrera superior. Por eso lo ha dejado marcharse en las primeras vueltas y luego, a mitad de carrera, ha intentado recuperar todo lo posible para conseguir el segundo puesto. Ha sido una estrategia de gran campeón, que demuestra que es consciente de sus propias capacidades, pero también que respeta las de sus rivales".

El pódium de la carrera sprint del GP de Catar

Además sobre la comunicación directa de Marc Márquez con el resto del equipo para informarles de su estado físico, Tardozzi dejó claro en que esta es fluida y directa: "La relación entre Marc y todo el equipo, desde Gigi (Dall'Igna) hasta los mecánicos, se caracteriza por una sincera franqueza sobre todos los problemas. Marc siempre nos ha explicado su estado físico de la forma más clara posible. Por eso, tanto para mí como para todo el equipo, era absolutamente evidente que harían falta meses para recuperarse".

Por último sobre el punto de inflexión que supuso el cambio de Ducati para empezar a pelear por la remontada en el mundial de MotoGP, el director deportivo de la marca italiana señaló el GP de Mugello, donde ganó Aprilia en pleno aniversario de los de Marc Márquez. "Esos 102 puntos de diferencia fueron dolorosos, sobre todo en Mugello, porque aquella fue una derrota muy dura. Pero, por decirlo así, Mugello nos dio la gasolina adecuada para creer aún más, para querer demostrar quién es Ducati, quién es Marc Márquez, quién es este grupo y quién es nuestro equipo".