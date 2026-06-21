Una remontada espectacular en Moto3 y otra victoria española en Moto2

El piloto Hakim Danish (KTM) le ha dado a Malasia su tercera victoria en la categoría de Moto3, pese a tener que cumplir con una sanción de doce posiciones en la parrila de salida. Iván Ortolá fue el vencedor en Moto2

Los españoles Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26) e Iván Ortolá (Kalex) y el malasio Hakim Danish (KTM) lograron brillar con la victoria en sus respectivas categorías del Gran Premio de la República Checa de motociclismo, disputado este domingo en el circuito de Brno.

En el caso de Marc Márquez ha sido su segunda victoria consecutiva de la temporada y, de esa manera, ha dado un nuevo golpe encima de la mesa en el Mundial de MotoGP.

La gran remontada en Moto3

El piloto Hakim Danish (KTM) le ha dado a Malasia su tercera victoria en la categoría de Moto3 al vencer el Gran Premio de la República Checa de Moto3, en el circuito de Brno, a pesar de tener que cumplir con la sanción de ceder doce posiciones en la formación de salida.

Antes que Danish, que supo aprovechar la pelea y el toque entre los españoles Brian Uriarte (KTM) y Máximo Quiles (KTM), que acabaron por detrás de él, su compatriota Khairul Idham Pawi logró las dos primeras victorias para Malasia en la categoría, en 2016, en los Grandes Premios de Argentina y Alemania.

Y eso que el malasio fue la primera noticia de Moto3, al ser sancionado con la pérdida de doce posiciones en la formación de salida por rodar demasiado lento en la segunda clasificación.

Danish pasó de la segunda plaza a la decimocuarta, con lo que los españoles Máximo Quiles (KTM) y Álvaro Carpe (KTM) se vieron beneficiados; el primero al pasar al centro de la primera línea de salida, y el segundo al desplazarse de la segunda a la primera línea de la formación de salida.

El piloto malasio no fue el único penalizado con esa sanción por rodar demasiado lento, pues el indonesio Veda Pratama (Honda), el finlandés Rico Salmela (KTM) y el italiano Guido Pini (Honda), también tuvieron que ceder doce posiciones a sus rivales.

Iván Ortolá, el otro español que triunfa en Brno

Mientras tanto, el español Iván Ortolá (Kalex) ha logrado su primera victoria en la categoría de Moto2 al vencer el Gran Premio de la República Checa disputado en Brno, y de tener que cumplir con una sanción de 'vuelta larga'.

Ortola venció por delante del hispano-colombiano David Alonso (Kalex) y el checo Filip Salac (Kalex), con el líder del campeonato, el español Manuel González (Kalex), quinto después de perder nueve posiciones en la salida.

En Moto2, hasta diez pilotos resultaron sancionados, entre ellos el líder del Mundial, el español Manuel González (Kalex), uno de los más perjudicados, pues tuvo que ceder nueve posiciones en la formación de salida por rodar demasiado lento durante la segunda clasificación.

Por ese motivo, 'Manugas' González pasó de la cuarta plaza, segunda línea de la formación de salida, a la decimotercera, quinta línea. Esa misma sanción se le impuso al español Sergio García Dols (Kalex), por la misma actitud pero en la primera clasificación.

El hispano-colombiano David Alonso no falló en el momento de la salida, en el que Iván Ortolá, que salía desde la segunda línea, se colocó tras su estela, mientras que el checo Filip Salac, que salía segundo, cayó hasta la sexta posición y González había recuperado ya tres posiciones en las primeras curvas del trazado checo.