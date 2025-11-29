Ogier conquista el Mundial de Rally e iguala el récord histórico de títulos de Loeb

Sebastien Ogier se proclama campeón del Mundial de Rally gracias a la última prueba en Arabia Saudí y conquista así su noveno título, igualando el récord de Sebastien Loeb

El piloto francés Sebastian Ogier (Toyota) ha conseguido al proclamarse campeón del mundo de Rally este sábado. El francés llegaba segundo a la última cita, pero tras la última prueba disputada en Araba Saudí ha podido imponerse y así sumar su noveno título en el Mundial de Rallies. Un triunfo que le permite hacer historia en el automovilismo al igualar el récord de nueve títulos que tiene su compatriota Sebastien Loeb.

El piloto francés ha conseguido imponerse a Elfyn Evans, también de Toyota, por tan sólo cuatro puntos gracias a esta última prueba, en la que Ogier ha cruzado la línea de meta en la tercera posición, mientras que la victoria se la ha llevado Thierry Neuville.

Sebastien Ogier es campeón del Mundial de Rally e iguala a títulos a Loeb

Ogier ha tenido un Rally de Arabia Saudí muy complicado, en el que ha tenido que sobreponerse a varios contratiempos, como un pinchazo en la penúltima prueba, pero aún así ha logrado superarse para conquistar otro título. Junto a su compatriota Vicent Landais de copiloto, fue capaz de darle la vuelta a una clasificación en la que llegaba a la prueba final con tres puntos de desventaja sobre el británico Elfyn Evans (Toyota), quién era el líder de la tabla.

En la última cita de este Mundial, que se ha disputado estos días en Arabia Saudí, Sebastien ha logrado un mejor tiempo en el global de los tres tramos cronometrados, lo que le permitió volver a coronarse con tan solo cuatro puntos de margen, 293 frente a 289. De esta forma, iguala los nueve títulos de su compatriota Sebastien Loeb y entra en la historia del WRC.

Ogier se corona con nueve mundiales de Rally, siendo el máximo vencedor del WRC junto con Loeb

Este nuevo triunfo del francés le corona como leyenda del automovilismo al ser el piloto que más veces ha conseguido ganar el Mundial de Rally, junto con Sebastien Loeb, con nueve títulos cada uno.

El piloto de 41 años sumó su primer Mundial en 2013 y después de encadenar otros cinco de forma consecutiva, repitió victoria en 2020 y 2021, que unida a la de esta temporada de 2025 suma nueve títulos que le convierten en referencia en el WRC.

Thierry Neuville gana la última etapa en Arabia Saudí

A pesar del triunfo de Ogier en la general, el vencedor de esta última prueba ha sido Thierry Neuville (Hyundai), quién era el vigente campeón del mundo. El belga no ha podido reconquistar el título y cede el testigo a Ogier, aunque se ha llevado la última victoria de esta competición y el quinto puesto en la clasificación.