Toyota se corona en las 24 Horas de Le Mans y acaba con la hegemonía de Ferrari

El certamen mantuvo la emoción hasta el final y se decidió de forma muy ajustada con menos de veinte segundos entre los tres equipos que subieron al podio

Mientras en la Fórmula 1 Lewis Hamilton le ha dado la gloria a Ferrari este fin de semana en Barcelona, los pilotos de la escudería italiana que han disputado las 24 horas de Le Mans no han podido repetir el éxito de estos últimos años en tierras francesas.

Y es que el equipo del Toyota número 7 formado por el japonés Kamui Kobayashi, el inglés Mike Conway y el neerlandés Nick De Vries, ha logrado este domingo la victoria en las 24 Horas de Le Mans (Francia) y ha conseguido regresar al primer cajón del podio después de tres años de dominio de Ferrari con un total de 378 vueltas.

Las 24 Horas de Le Mans tuvieron un emocionante final que se decidió de forma muy ajustada con menos de veinte segundos entre los tres equipos que subieron al podio.

No fue la edición perfecta para Ferrari, ni mucho menos, que pierde el trono y se marcha con el quinto puesto del #51 que había ganado la edición del centenario en 2023, con el #83 (sorprendente ganador de 2025) séptimo y el #50, ganador en 2024 y de Miguel Molina, víctima de una increíble mala suerte que acabó en abandono.

El Toyota 7 registró 378 vueltas y a 10.532 segundos llegó el BMW 20 del neerlandés Robin Frijs, el alemán René Rast y el sudafricano Kevin Van der Linde. Tercero, a 20.314, el Toyota 8 del suizo Sebastien Buemi, el neozelandés Brendon Hartley y el japonés Ryo Hirakawa.

Cadillac, que confiaba en su coche 12 y en el 38, en el que el oriundo de Le Mans, Sébastien Bourdais, luchaba por el liderato junto sus compañeros, vio frenadas sus expectativas por un fallo en la dirección asistida que le llevó a boxes en plena noche y que tres horas después le obligó a retirarse.

El primer francés, Norman Nato, quedó a las puertas del podio en Le Mans con el Cadillac número 12, a 32 segundos de los ganadores.

El español Miguel Molina, ganador de Le Mans en 2024, fue rápido con su Ferrari 50 aunque a medianoche, con el danés Nicklas Nielsen al mando, tuvo que entrar a boxes para cambiar el extintor y cedieron ocho vueltas. Horas después un problema electrónico les hizo parar y abandonar.

Otro español, Álex Riberas, con el Aston Martin Valkyrie 009, llegó a meta decimocuarto relegado a estar lejos de las primeras posiciones debido a un problema en la suspensión trasera.

Peugeot mejora su resultado del año pasado en unas muy complicadas 24 Horas de Le Mans donde no pudieron disfrutar de un alto ritmo, pero cierran esta edición con un 11º y 12º lugar que, tras lo visto durante la semana, puede considerarse positivo. De hecho, como aspecto positivo, está su fiabilidad.

En la edición 94ª de este certamen, Toyota volvió a reinar en Le Mans, donde no lo hacía desde 2022, para sumar así su sexto triunfo en total. Tanto Conway como Kobayashi lograron su segunda victoria, mientras que de Vries celebró su primer triunfo absoluto.