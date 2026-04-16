La Yamaha Cup Pont Grup Andalucía 2026 comienza con Cañado, Domínguez y Moreno como líderes

El circuito de El Pinillo de Almodóvar del Río acogió la primera cita de la Yamaha Cup Pont Grup Andalucía 2026

La YZ bLU cRU Cup Pont Grup Andalucía 2026 ha arrancado con fuerza en el circuito de El Pinillo de Almodóvar del Río (Córdoba). El programa de promoción de jóvenes pilotos de Yamaha sigue creciendo temporada tras temporada y ya cuenta con una veintena de participantes en un ilusionante 2026.

Se trata de un proyecto de acompañamiento, tanto técnico como deportivo, que se disputa en el marco del Campeonato de Andalucía de Motocross, a la vez que también se lleva a cabo en el Nacional y en el resto de Europa y del mundo de la especialidad. Este pasado fin de semana arrancaba el Andaluz de motocross y, con él, esta copa de promoción.

El circuito cordobés se tiñó de azul en las categorías de MX65, MX85 y MX125 y también contó con tres pilotos invitados de la Federación Extremeña de Motociclismo: José Luis Moreno, Gabriel Díaz y Hugo Cidoncha.

Álvaro Domínguez domina en MX85

En la categoría de MX85 el mejor en las dos mangas de carrera fue Álvaro Domínguez, que a su vez también se subió a lo más alto del podio del Campeonato de Andalucía, por lo que el piloto de Yamaha Eduardo Castro ostenta el doble liderato. El sevillano Pablo Caballero fue segundo en las dos carreras y segundo en la general y la tercera plaza se la adjudicó el miembro del MX Bonilla, Gabriel Díaz.

Entre los más pequeños de MX65 destacó Juanvi Cañado al llevarse el triunfo en las dos salidas a pista puntuables de la YZ65 bLU cRU Cup Pont Grup y del Autonómico Andaluz. Sus compañeros de la Escudería Eduardo Castro, David Borrallo y Daniel Ruiz le siguieron en los puestos de honor.

La mala fortuna de Alejandro Torres le deja sin premio

Una caída en la última vuelta de Alejandro Torres determinó la clasificación de la YZ125 bLU cRU Cup Pont Grup Andalucía. El piloto de Eduardo Castro se vio superado por el extremeño José Luis Moreno, que fue el más fuerte del domingo llevándose las dos victorias y la primera posición final. Torres, tercero y segundo en las mangas, acabó en el segundo escalón del podio y Óscar Rueda, segundo y tercero, fue quien cerró el Top 3 en esta trepidante cita inaugural.

La segunda parada de la YZ bLU cRU Cup Pont Grup Andalucía está programada para el 10 de mayo y tendrá lugar en el Circuito de Guadaíra, en Morón de la Frontera, Sevilla.