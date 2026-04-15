Espectacular inicio de temporada de Yamaha Eduardo Castro

La escudería sevillana Yamaha Eduardo Castro logró cinco victorias en el inicio del Andaluz de Motocross 2026

La escudería sevillana Yamaha Eduardo Castro sigue siendo una de las que mejor trabaja con los pilotos de base en su crecimiento en el mundo del deporte, algo que ha vuelto a quedar patente en la localidad cordobesa de Almodóvar del Río., donde se ha celebrado la primera cita del Campeonato de Andalucía de Motocross. Hasta cinco triunfos acumuló el equipo sevillano, que se convirtió en el gran protagonista en el Circuito MX El Pinillo.

Entre los más pequeños de la categoría de MX65 ha destacado, de nuevo, la figura de Juanvi Cañado. El onubense comenzaba con una muy buena segunda posición en los entrenamientos cronometrados, que ya daba buena cuenta de que se encuentra en un buen momento de forma y que sigue los pasos naturales de proyección para conseguir el triunfo con comodidad en las dos mangas de carrera y subir a lo más alto del podio.

También el equipo formado por Eduardo Castro fue el mejor en la categoría de MX85 con la victoria de Álvaro Domínguez en las dos salidas a pista puntuables. Anteriormente, también había conseguido el segundo mejor registro de la sesión contra el reloj.

En MX125, el tridente de pilotos de la factoría Yamaha Eduardo Castro formado por Alejandro Torres, Óscar Rueda y Víctor Corbacho están llamados a ser los auténticos rivales a batir en el certamen andaluz. Torres, muy hecho ya a la YZ125, fue de menos a más con una tercera plaza en los cronos, tercero en la primera manga y triunfo en la segunda para ser el primer líder del campeonato. Muy de cerca le siguió Rueda, que se llevó la pole position y fue segundo en las dos carreras para una segunda posición en el cómputo global.

Por su parte, Corbacho, que comenzó siendo P16 en los entrenamientos oficiales, fue séptimo en las dos mangas para una sexta plaza final. Tanto Torres como Rueda fueron también primero y segundo en la categoría de MX2.

En MX4, Antonio Villegas volvió a hacer gala de que los años no pasan para él y fue el más rápido en todas las entradas al circuito de Almodóvar.

Yamaha Eduardo Castro volverá a la acción el 2 de mayo con una nueva parada del Campeonato de España de Motocross, que se va a celebrar en Osuna, Sevilla.

Buenos resultados de Jorge Salvador en Europa y Salvi Pérez en Brasil

En otro orden de cosas, Yamaha Eduardo Castro también ha estado presente en dos campeonatos más alrededor del mundo: el Europeo de 125cc en Cerdeña y el Nacional de Brasil.

Sobre la siempre exigente arena de Riola Sardo, Jorge Salvador logró la octava posición en el Campeonato de Europa de 125cc, una prueba en la que se dieron cita más de 70 participantes y solo 40 pudieron acceder a las mangas de carrera. El madrileño deslumbró con sus excelentes salidas tanto el sábado y el domingo para colarse entre los ocho mejores.

Asimismo, Salvador Pérez debutó en el Nacional Brasileño con la primera posición en MX2 después de llevarse el triunfo en las dos entradas a pista. El piloto murciano de Yamaha Eduardo Castro, que corre en el país Latinoamericano con Yamaha Factory Geraçao, acabó sexto también la carrera Elite, que une a los mejores pilotos de 250cc y 450cc.