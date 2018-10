Domantas Sabonis: "Estoy muy contento con los Pacers y tengo mucho que crecer"

El ala-pívot lituano Domantas Sabonis, que se ha convertido en la gran revelación de la pretemporada con los Pacers de Indiana, admitió que se siente plenamente identificado con su actual equipo, además de tener una gran oportunidad de crecer como jugador profesional de la NBA.

Domantas, de 22 años, hijo del legendario pívot y miembro del Salón de la Fama, Arvydas Sabonis, es consciente que después de la experiencia de la primera temporada de novato con los Thunder de Oklahoma City y luego la segunda con los Pacers, ha llegado el momento de demostrar todo lo que vale y de seguir "creciendo".

"Estoy muy contento de jugar en este equipo, me dan la oportunidad muy grande de competir en mi posición y estoy contento de estar aquí", declaró a EFE Sabonis, que acabó la pretemporada como el mejor reboteador. "Cada partido que disputo con este equipo me siento mejor y mejor y al ser mi segundo año con ellos todo parece más fácil, además de intentar ser más agresivo".

El porcentaje de rebotes de Sabonis durante la pretemporada ha sido del 26,2 por ciento, que lo ha dejado en tercer lugar de la competición, pero el mejor de los hombres que no son pivotes porque sólo ha sido superado por el serbio Boban Marjanovic, de Los Angeles Clippers, y el turco suizo Enes Kanter, de los Knicks de Nueva York.

A pesar de las buenas estadísticas individuales, Sabonis, como el resto del equipo tienen puesto su objetivo ser un equipo competitivo durante toda la temporada y alcanzar los playoffs, dado que considera que tienen el potencial para lograrlo.

"Se trata de mejorar cada día en cada entrenamiento, en cada partido, ir a más y al final conseguir el máximo de victorias", señaló Sabonis, quien reconoce que la salida del alero LeBron James de los Cavaliers de Cleveland para irse a la Conferencia Oeste con Los Angeles Lakers, les deja más campo de acción.

"LeBron James cada año que ha estado con el equipo y en los últimos ocho años ha llegado a las Finales de la NBA, ahora que no está Cleveland, que para mi sigue siendo un buen equipo, ya no cuenta tanto", valoró Sabonis. "Este pensamiento es el que tienen el resto de los equipos en la Conferencia Este, que quieren llegar lejos y ahora que no está él buscan esa oportunidad".

Pero Sabonis advierte que eso debe quedar a un lado y centrarse como equipo de cara a luchar y hacer el mejor baloncesto, sin importar el rival ni los jugadores a los que se vayan a enfrentar.

"Nosotros somos nosotros y lo que si tenemos muy claro es que hay que luchar en cada partido para conseguir la victoria", subrayó Sabonis, que será el primero en ayudar con su rendimiento individual para que el equipo sea cada vez mejor y más competitivo. "Mi objetivo no es otro que llegar lo más lejos posible con mi equipo, eso es lo más importante. Deseo ganar y ganar".

El jugador lituano también es el primero que reconoce que no será "nada fácil" y que hay por delante mucho trabajo que realizar y mucho camino que recorrer.

"Soy el primero que reconoce que tengo mucho que mejorar", asumió Sabonis, que fue seleccionado con el número 11 por los Magic de Orlando en el sorteo universitario del 2016 tras formarse en la Universidad de Gonzaga. "Todavía creo que ni he llegado a la media de lo que pueda hacer, pero cada año, cada partido, veo cosas y experiencias que tengo que mejorar".

Sabonis es un convencido que cada año se dan cosas nuevas en la liga y la evolución del baloncesto profesional es permanente dentro de la NBA.

"Cada temporada cambia un poquito la manera de jugar", destaca Sabonis. "Cuando yo vi a mi padre jugar (lo hizo con los Trail Blazers de Portland) era muy diferente".

Sabonis explica que ahora en la NBA los jugadores más bajos son los que tienen mayor protagonismo y hay que saberse adaptar y aprovechar esa realidad.

"Ahora hay muchos triples, mayor protagonismo de los jugadores más bajos, se pueden disputar muchos minutos sin un pívot en el campo, y hay que adaptarse a esa realidad", analizó Sabonis.

El jugador lituano está convencido que la nueva temporada que va a comenzar dará acogida a novedades importantes a las que debe estar atento para adaptarse.

"Creo que este año van a competir muchos jugadores bajos y habrá cambios de los que tendremos que adaptarnos, y los que contamos con hombres altos, como nuestro equipo, aprovechar esa ventaja", valoró Sabonis, quien aseguró que su mejor mentor es sin duda su padre, que no se pierde ningún partido. "Me acaba de llamar para felicitarme y que descanse".

No era para menos, Sabonis, en los cuatro partidos de pretemporada que disputó con los Packers, logró promedios de 15,3 puntos; 11,8 rebotes y 2,5 asistencias con 23 minutos disputados en cada uno de los encuentros.