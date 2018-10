Salva Maldonado: "No hemos podido realizar rotaciones y debemos tocar madera"

El entrenador del Herbalife Gran Canaria, Salva Maldonado, ha comentado que la realidad indica que su equipo es el que es, en el sentido de que tiene solo doce jugadores y que, hasta ahora, no han podido realizar rotaciones, fundamentalmente a causa de las lesiones.

Maldonado se refirió en rueda de prensa de la inesperada derrota sufrida el pasado fin de semana en tierras vascas ante el colista Delteco, y dijo que se debió a diversos factores. "Creo que no ha habido un único motivo, sino muchos factores. El equipo lo dio todo ante CSKA, nos fuimos a San Sebastián para jugar en menos de 48 horas y estuvimos sin chispa ni fuelle. Creo que el equipo quiso y no pudo, y estuvimos fatal, ya que disputamos el peor partido del año, y vamos a ver cómo afrontamos estos dos siguientes", ha señalado.

El técnico de Herbalife no cree que su conjunto tenga una mala preparación física, sino que está acusando la intensidad de un calendario que no da respiro entre Liga Endesa y Euroliga. "Nosotros somos los doce jugadores que somos y toquemos madera, porque eso es lo que hay. Hasta ahora no hemos tenido la posibilidad de rotar jugadores y habrá que ver cómo reaccionamos de ahora en adelante, especialmente en el partido de Liga del domingo en Manresa, que es el más importante para nosotros", ha comentado.

Por otro lado, el entrenador del Herbalife no se fía en absoluto de que el próximo rival en Euroliga, el Khimki de Moscú, no conozca aún la victoria en este evento. "Todos los equipos son buenos en la Euroliga, más allá de que el Khimki no haya ganado ningún encuentro hasta la fecha. Tienen un mejor equipo que el nuestro y, además, jugarán en su casa y seguramente saldrán a saco al no haber vencido aún. No olvidemos que para los equipos de Euroliga el partido más importante es el de esa competición", ha dicho.

En cualquier caso, Maldonado espera que sus jugadores planten cara al conjunto ruso. "Contra el Khimki iremos a hacer un buen partido y sobre todo a hacer cosas mejores a nivel de juego que en el pasado encuentro ante Delteco, y luego intentaremos recuperarnos para jugar el domingo en Manresa, que será un rival más difícil que Unicaja, o más", ha manifestado.

En otro orden, el técnico ha afirmado que habrá que acostumbrarse a realizar buenos y malos encuentros en Euroliga, e incluso al hecho de que pese a que se realicen buenos partidos habrá algunos que se perderán. "Los entrenadores que ya tienen experiencia en Euroliga me dicen que es muy difícil conseguir un equilibrio entre esa competición y la Liga Endesa, por lo que habrá que acostumbrarse a jugar partidos buenos y malos. Por ello, lo que deberemos intentar es que el equipo esté fuerte y preparado mentalmente siempre para el encuentro más inmediato", ha señalado.