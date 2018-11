Néstor García: "Hay que seguir ganando para tratar de jugar la Copa del Rey"

Fuenlabrada (Madrid), 8 nov (EFE).- El entrenador del Montakit Fuenlabrada, el argentino Néstor García, en su segunda etapa cinco meses después de dejar el club, dijo a EFE que quieren "seguir ganando para tratar de jugar la Copa del Rey" después de haber derrotado al Barcelona, aunque su próximo rival sea el Real Madrid.

"Hay que seguir ganando y ganando para tratar de jugar la Copa del Rey, que sabemos todos lo importante que es, lo bueno que sería anímicamente para el club y para la gente. El objetivo del club sigue siendo el mismo: salvar la categoría y, partir de ahí, lo que venga, pero para nosotros como grupo llegar a la Copa nos daría un empujón anímico para lo que falta", aseguró el entrenador.

Durante una entrevista con EFE antes de un entrenamiento en el Pabellón Fernando Martín, donde el conjunto fuenlabreño derrotó el pasado sábado al Barcelona Lassa por 79-73 y recibirá el próximo domingo al Real Madrid, García repasó la actualidad del equipo.

El Fuenlabrada perdió el miércoles contra el AEK Atenas griego (78-71) en la Liga de Campeones de Baloncesto, pero ante el conjunto azulgrana dio una muestra de gran mejoría defensiva hasta ahora desconocida.

"Le estamos metiendo trabajo a la defensa de a poquito, porque hay cinco jugadores nuevos (respecto a la anterior temporada). Con tanto viaje no puedes dedicarle tanto tiempo, pero el otro día me parece que fue un partido donde ellos recuperaron su identidad real individual y colectiva", valoró García.

Tras la abultada derrota contra el Hapoel Jerusalén la semana anterior (75-105) el preparador de Bahía Blanca (Argentina) tuvo una charla con sus jugadores y habló con ellos de los "objetivos de equipo" un aspecto que para García es irrenunciable.

"Hay ciertas cosas que tienen que ver con partes emocionales, mentales o estadísticas que el equipo tiene que lograr: cantidad de rebotes, pérdidas, resultados cuarto por cuarto... Si como equipo no lo logramos, yo nunca veo que hubo cinco que lo hicieron y siete que no, no lo hicieron", apunta el técnico del Montakit.

García es consciente de que con el calendario que ha tenido el Fuenlabrada desde su llegada para sustituir al destituido Agustí Julbe (Zaragoza, Dijon, Valencia, Hapoel, Barcelona, AEK y Real Madrid) era difícil hablar de resultados, por lo que se centró en "mejorar la producción" del equipo.

"Con el calendario que tenemos yo no iba a hablar de resultados recién llegado. El resultado lo quieren todos, todos sabemos lo que queremos, tenemos que hablar en mejora de producción", explicó.

En esta búsqueda de mejora, reciben al Real Madrid, "un equipazo" en palabras de García, "gane o haya perdido contra Andorra", advierte el técnico bahiense, al que ve con un "gran ritmo" para ser un inicio de temporada, con pleno de victorias en la Euroliga y solo un tropiezo en la Liga Endesa contra el Morabanc Andorra (105-107).

"El Madrid tiene todo, jugadores que destacan por lo individual, pero en lo colectivo su entrenador gestiona muy bien todo el equipo: los minutos, el cansancio, lo mental... Es un equipo muy estable como para enfocarse en un área solo. Hay que jugar intenso y súper concentrado más de 40 minutos", describió García.

El técnico argentino regresó hace algunas semanas a un club que le ofreció renovar este verano tras su gran temporada de estreno en Europa, una propuesta que rechazó por motivos "familiares", pero que volvió a aparecer iniciada la temporada debido a la destitución de Julbe y a la decisión de 'Che' García de establecerse en España en busca de oportunidades en el baloncesto europeo.

"Yo me vine a vivir acá porque me gusta la calidad de vida, este país me enloquece, me gusta la Liga, tengo amigos, y si salía algo en Europa me quedaba con base aquí. De hecho tuve ofertas de mi continente y dije que no, porque me quería venir acá", explicó.

El entrenador argentino tuvo propuestas "interesantes" para dirigir en Europa que no se fructificaron. "Quizás yo también interpreto que eran solo ocho meses los que llevo en Europa, solo Fuenlabrada, no tenía más camino hecho", argumentó.

A su regreso, para el que agradece "el esfuerzo del club" se ha encontrado con una plantilla en la que permanecen siete jugadores del proyecto del curso pasado, con cinco fichajes "muy interesantes" como el base Tomás Bellas, el escolta Marc García, el ala-pívot británico Daniel Clark, el pivot nigeriano Talib Zanna y el brasileño Lucas Nogueira, de vuelta a España tras cuatro años NBA.

"Es una persona muy dócil, muy bien, lo primero que preguntó es que si confiábamos en él y si creíamos que podía ayudar. Yo le dije que por supuesto que sí. Y nos ayudó ante el Barcelona", explicó García que reconoció que el pívot está "tratando de alcanzar su mejor forma".

¿Hasta dónde podría llegar el Fuenlabrada con Nogueira en forma y la defensa al punto del curso pasado? A día de hoy, su entrenador no es capaz de asegurarlo.

"Hoy no lo sé, tengo que seguir y estar con los ojos más abiertos que nunca, porque empezamos un nuevo proceso, con dos competiciones y en una semana estuvimos en los dos extremos: hicimos de lo ridículo a lo sublime. Hay que seguir conociendo los puntos y las reacciones que podemos tener como equipo. Pero confío mucho en la plantilla, tiene cosas para sacarle jugo", finalizó García.