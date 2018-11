Perasovic: "Tenemos más confianza, pero no podemos hablar de recuperación"

Vitoria, 28 nov (EFE).- El entrenador del Kirolbet Baskonia, Velimir Perasovic, que este viernes afronta al Anadolu Efes, en la Euroliga, ha reconocido este miércoles que el equipo tiene "más confianza", pero ha matizado que "no se puede hablar de una recuperación porque no han pasado muchos partidos".



El croata ha lamentado, en la rueda de prensa previa al duelo ante el Anadolu Efes, la lesión del argentino Patricio Garino, que estará fuera de las canchas en torno a seis semanas, y ha explicado que ha sido una lesión "desafortunada", ya que un jugador cayó sobre su rodilla en el entrenamiento de este martes.



En este sentido, el balcánico ha asegurado que si el club encuentra una opción en el mercado, hará "un esfuerzo", pero ha puntualizado que "nunca es fácil fichar a un jugador para dos meses" y que si no llega ese fichaje no se van a "volver locos".



"Cuando se lesiona un jugador, otros compañeros tienen que dar un plus, pero son cosas que pasan en el baloncesto y no hay que darle mucha importancia de cara al partido", ha subrayado el técnico baskonista, que ha apuntado que antes de la lesión de Patricio Garino no se habían planteado la opción de fichar porque, a su juicio, "no es justo llegar a un equipo y pedir cambios".



Sobre el problema en el puesto de alero, donde sólo está disponible Shavon Shields, Velimir Perasovic ha recordado que en los últimos partidos han jugado "con jugadores pequeños, con dos tiradores", y que el equipo rival "muchas veces juega sin aleros y con dos escoltas".



"Cuando tienes una racha negativa de resultados, mentalmente no estás bien y tienes dudas, pero cuando ganas todo parece fácil", ha expresado el técnico, que ha valorado que el Efes, su próximo rival, "es un equipo que gana partidos seguidos y en el ultimo segundo", por lo que "el equipo crece mentalmente".



Sobre el conjunto turco, al que ya entrenó en dos etapas, el nacido en Split ha comentado que es un grupo "con mucho talento individual, muy largo y con jugadores contrastados".



Ha destacado que "es un equipo que se va a más de 85 ó 90 puntos con gran confianza", entre los que sobresale Vasilije Micic como "uno de sus jugadores más determinantes".



Por este motivo, el entrenador azulgrana ha manifestado que "la ideal principal es intentar contener su producción ofensiva", porque si fuera de casa se va a meter muchos puntos es posible que el equipo pierda el partido, como ocurrió en Milán.



Respecto al lanzamiento de tres puntos del Baskonia, Velimir Perasovic ha incidido en que "lo más importante es que cuando un jugador tire buenos tiros, sepa que no va a recibir queja del entrenador".



"Si el jugador tiene dudas es malo, pero el acierto es cuestión de rachas y seguro que llega la buena", ha concluido el técnico, que ha puesto en valor la capacidad ofensiva del exbaskonista Rodrigue Beaubois y ha explicado que Shane Larkin no ha tenido tanto impacto porque el propio Vasilije Micic, que ocupa su misma posición, está jugando muy bien.