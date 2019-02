Perasovic: Si pensamos que tenemos tres partidos vamos a perder el primero

El entrenador del Kirolbet Baskonia, Velimir Perasovic, advirtió este miércoles que si piensan que tienen tres partidos van a perder el primero y reclamó a sus jugadores que únicamente piensen que tienen un solo partido contra el Divina Seguros Joventut.

El balcánico incidió en rueda de prensa en que si piensan de otra manera se pueden llevar "un disgusto" en un torneo en el que "todos los jugadores están con expectativas". "La experiencia me dice que los partidos anteriores no significan nada antes de un partido importante, puedes estar perfectamente y jugar un partido malo", explicó el croata, que evitó hacer valoraciones del momento de su equipo y apuntó a ver después del torneo si están en buena forma.

Sobre su rival en cuartos de final, el Joventut, señaló que "ha hecho méritos y solo tiene dos derrotas" más que los baskonistas, por lo que pidió "respeto" ya que el Baskonia les ganó en el último segundo en el partido de Liga y los verdinegros "tuvieron el último tiro para ganar".

Destacó al argentino Nicolás Laprovittola y al montenegrino Marko Todorovic, que "son como dos bases, tienen mucho tiempo el balón en la mano y crean desde el poste bajo o desde el 'pick and roll'". "Asumen mucho juego y otros jugadores saben su rol", agregó el técnico azulgrana, que analizó que es "un equipo defensivamente muy activo" y que su entrenador ha conseguido "tener un estilo con sacrificio".

Perasovic descartó por completo al argentino Patricio Garino y admitió que le gustaría "viajar más tarde" a la sede copera porque "es más fácil concentrarse" en Vitoria por todo lo que mueve la Copa del Rey y porque no van a entrenar en la cancha en la que jugarán. "No es fácil llevarlo, es mejor aislar a los jugadores de un hotel donde hay tanto jaleo", opinó el baskonista, que rememoró que cuando fue jugador no le gustaba estar en el hotel porque no sólo hay compañeros o familiares, también agentes y mucha distracción que puede influir.

"Siempre me he sentido jugando como en casa en la Copa del Rey porque la afición del Baskonia siempre ha animado más que otras y espero tener este apoyo, que es fundamental para nuestros jugadores", concluyó.