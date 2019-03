Baskonia recibe a un peligroso Khimki con los playoffs de Euroliga en juego

El Kirolbet Baskonia recibirá este viernes a un peligroso Khimki con los "playoffs" de la Euroliga en juego y la posibilidad de dejar atrás a un nuevo rival en la lucha por la clasificación a la siguiente fase en la vigésima quinta jornada de la competición continental.



El conjunto ruso llega con la moral muy alta tras vencer al CSKA de Moscú en su liga doméstica, después de cuatro años, con una gran actuación de Alexsey Shved, que ya está recuperado de su lesión y será la mayor amenaza para el plantel azulgrana.



Los vascos aventajan en tres victorias a los moscovitas por lo que un triunfo apartaría al equipo de Rimas Kurtinaitis de forma definitiva de la pelea por las tres últimas plazas del Top 8, en la que se encuentran inmersos ocho equipos. Además del anotador ruso, el pívot Jordan Mickey, que promedia 14 puntos y 5 rebotes es otro de los hombres a vigilar por la plantilla de Velimir Perasovic, que podrá contar con Matt Janning, aunque sigue con problemas físicos por una fascitis plantar.



Los vitorianos deberán tener precaución para no entrar en el ritmo alocado del Khimki, que busca muchas posesiones y tiros rápidos en los ataques que pasan por las manos de Alexey Shved. El conjunto ruso ha ganado dos de sus últimos cinco partidos, pero la pasada jornada estuvo muy cerca de superar al Armani Milán, en un encuentro que se decidió en el último minuto. Al Khimki no se le da bien el Fernado Buesa Arena, pues no gana en Vitoria desde hace seis años, cuando venció en la temporada 2012-13 por 71-83.