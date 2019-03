Pau Gasol vuelve al Barcelona como embajador global en EEUU

El jugador de baloncesto Pau Gasol vuelve al Barcelona, pero esta vez como asesor estratégico y embajador global del club en EEUU, tras la firma este jueves en Miami de un contrato con el presidente de la entidad, Josep María Bartomeu. El jugador, que vistió la camiseta del equipo catalán durante cuatro temporadas, aseguró en una entrevista con Efe que trabajar para el Barça "es como regresar a casa, en una etapa nueva" que arranca "con muchísima ilusión".

"Tengo muchas ganas de ayudar al club a conseguir sus objetivos estratégicos en Estados Unidos. Tengo 18 años de experiencia en este país, en este mercado, trabajando y aprendiendo de una de las mejores ligas del mundo, que es la NBA", declaró el actual jugador de los Milwaukee Bucks. Por su parte, Bartomeu señaló tras la firma en el hotel Four Seasons de Miami de este acuerdo de dos años de vigencia que "es un gran honor que Pau vuelva a casa" para seguir desarrollando proyectos deportivos en el país norteamericano, donde ya hay cinco escuelas de fútbol oficiales.

En ese sentido, remarcó que esa decisión se llevó a cabo teniendo en cuenta la "experiencia, conocimiento y red de contactos" de la estrella nacida en Sant Boi de Llobregat (Barcelona)."Son proyectos muy ambiciosos que llevamos años trabajándolos y él puede ser la pieza clave para que sean una realidad", agregó al respecto.

Gasol confesó que siempre que vuelve "a casa" acude al Palau Blaugrana -el recinto donde juega el equipo de baloncesto del FC Barcelona-, porque, según afirmó, se siente "parte esencial de este club". El deportista, de 38 años, remarcó que con este nuevo puesto intentará "ir implantando la marca del Barça poco a poco" y no descartó llegar a acuerdos con la Asociación Nacional de Baloncesto (NBA).

"La ambición es grande, la oportunidad también lo es y poco a poco iremos viendo qué oportunidades se presentan. Se deberá de priorizar porque no se puede hacer todo en un corto espacio de tiempo", explicó. Pese a este nuevo reto profesional, el jugador catalán seguirá formando parte de los Milwaukee Bucks y confía "seguir jugando en el equipo más allá de esta temporada".

"Sin la ambición no hubiera llegado hasta aquí, siempre me exijo mucho a mí mismo. Mi nivel de excelencia y exigencia es muy alto, y quiero seguir apretando y trabajando para seguir dando lo mejor de mí", indicó. Pau Gasol, que en el año 2001 se marchó de España para jugar en los Memphis Grizzlies, confesó que "el salir de casa te abre los ojos" y recordó que no fue hasta que se marchó al extranjero cuando se dio cuenta de "que el Barça estaba presente en muchos países".

"El fútbol en este país está creciendo de forma muy rápida y el potencial de crecimiento es muy grande" afirmó convencido de que este contexto puede ayudar a la entidad azulgrana a seguir creciendo y aprovechar "su popularidad y éxito".

El presidente del club catalán dijo que uno de sus objetivos es que el Barça pueda disputar, "como mínimo, un partido al año en Estados Unidos" para así promocionar LaLiga. De hecho, a principios de este año estaba previsto que el partido entre el FC Barcelona y el Girona se disputara en el sur de Florida, pero no se logró a falta de un acuerdo entre La Liga, la FIFA, la Real Federación Española de Fútbol, la Federación de Estados Unidos, la Concacaf y la UEFA.

"Como Barça nos hemos ofrecido, hemos puesto todo lo que hemos podido para conseguirlo pero, evidentemente, a veces, chocas con instituciones que, por supuesto, deciden ellos", dijo Bartomeu. Aseguró que el club "seguirá insistiendo" en que además de hacerlo en Estados Unidos también se puedan jugar partidos en Medio Oriente y Asia. El acuerdo de este jueves incluye una colaboración entre la Fundació del Barça y la Gasol Foundation.