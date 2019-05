Nando de Colo deja su futuro en el aire antes de enfrentarse al Real Madrid

El francés Nando de Colo, la estrella del CSKA Moscú, aseguró a Efe que no tiene decidido su futuro, aunque son cada vez más intensos los rumores de que podría recalar la próxima temporada en un equipo español, incluido el Real Madrid, su rival en las semifinales de la Final Four de Vitoria.



"Claro que no, aún no lo he decidido. Soy un profesional y prefiero pensar en lo que pasará ahora en los playoff de la liga y la Final Four y terminar la temporada en el CSKA. Después ya veremos qué puede pasar", comentó a Efe en el pabellón del CSKA.



De Colo está casado con la española Vero Compañ, a la que conoció en las tres temporadas en las que militó en el Valencia (2009-12), por lo que también ha hecho buenas migas con su compañero de equipo, el canario Sergio Rodríguez.



Pero el alero que fue nombrado MVP de la final de la Euroliga en 2016 no quiere ni oír hablar de nada que no sea el partido ante el Real Madrid.



"Después ya veremos qué puede pasar", insiste. Reconoce que está "muy bien", "mucho mejor que el año pasado", cuando llegó muy justo a la Final Four debido a una inoportuna lesión. "Pero no es sólo el trabajo de un jugador, sino de todo el equipo", apunta.



De Colo, que lleva cinco años en el CSKA, tiene 14,5 puntos de media esta temporada en la Euroliga, su peor resultado desde la temporada 2014-15, aunque con más del 54 por ciento en tiros de dos y del 42 por ciento en triples. Aunque en los dos partidos disputados en Vitoria en los cuartos de final demostró que ha llegado al final de la temporada en un excelente estado de forma, ya que anotó 28 y 27 puntos, respectivamente.



A su vez, admite que el equipo ha tenido que introducir algunos cambios, lo que incluye "cambiar un poco la forma de jugar ... para llegar más lejos". "Pero lo más difícil está por llegar", advierte. Cree que la trabajada eliminatoria ante el Baskonia le ha venido muy bien al equipo ruso, ya que fue un rival mucho más duro que los cuartofinalistas de otras temporadas a los que se ha enfrentado el CSKA.



"En los playoff nunca hay partidos fáciles. Cada partido es una pelea. Ha sido una serie muy complicada. Hemos tenido que jugar nuestro mejor baloncesto para lograr el billete para la Final Four", explicó. También niega que su equipo tenga ventaja psicológica sobre el equipo blanco por haberle derrotado en las dos ocasiones que se enfrentaron en la Euroliga esta temporada.



"No creo que sea importante lo que pase durante la temporada. Está muy bien ganar esos partidos, pero eso es pasado. Debemos pensar en lo que viene. Tener todo controlado y pensar más en nosotros que lo que pueda pasar en el otro equipo", señaló. Es consciente de que, tras varios intentos fallidos de ganar el octavo entorchado europeo, el CSKA se juega la temporada ante el actual campeón.



"Va a ser un partido muy difícil y vamos a estar preparados. Es un partido en el que quien gana sigue y para el otro significa el fin de la Euroliga. No hay que relajarse ni un momento ante el Real Madrid. No hay que dejarles mostrar su juego. Es un gran equipo", apunta.



No ahorra elogios para el argentino Facundo Campazzo, del que dice que "es un jugador que juega para el equipo, conoce perfectamente su rol y cuando es necesario da un paso adelante y aporta esa energía y agresividad que necesita el Madrid". "Está jugando muy bien. El Real Madrid es un equipo de mucho talento, con jugadores que llevan juntos muchos años y saben exactamente lo que tienen que hacer para el equipo", señala.



Aunque la liga española podría ser su destino, tampoco hay que descartar un posible retorno a la NBA, donde militó varias temporadas en los San Antonio Spurs y Toronto Raptors.