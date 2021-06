Duran: "Espero que nuestra ilusión nos haga jugar nuestro mejor baloncesto"

Badalona (Barcelona), 31 may (EFE).- El entrenador del Joventut, Carles Duran, afirmó este lunes antes de enfrentarse al Barça en las eliminatorias al título de la Liga Endesa que espera que la "ilusión" con la que afronta la eliminatoria les haga jugar su mejor baloncesto "y ofrecer la mejor versión de la Penya".



El técnico verdinegro se espera "al mejor Barça" pese a la derrota de los azulgranas este domingo en la final de la Euroliga: "Tienen una gran plantilla con jugadores con mucha experiencia que serán capaces de cambiar el chip porque en quince días habrá un campeón de la ACB".



Duran dijo que afrontan la eliminatoria "con ganas de disfrutarla y sin presión" ante un Barça que ha hecho "un gran temporada" en la Liga Endesa.



Sobre cómo debe ser el guion del primer partido de cuartos de final, el técnico comentó que la "única manera" de ganarlo pasa por minimizar errores. "Pasarnos bien el balón, no conceder regalos y obligarles a jugar el cinco contra cinco sin que ofrezcan su mejor versión", precisó.



Reconoció el técnico verdinegro que su equipo "no tiene el ritmo de competición" que los azulgranas después de no disputar un partido desde hace más de una semana pero que han tenido tiempo para preparar cosas que les lleven "a competir contra un rival ante el que no fuimos capaces de hacerlo en la liga regular".



Duran valoró su trabajo a lo largo de los tres años y medio que lleva en el club, que calificó de "ciclo excelente" después de que el Joventut no haya ejecutado la cláusula por la que podía rescindir su contrato, que finaliza en junio de 2022.



"En estos tres años y medio que llevo como técnico se ha visto buen baloncesto, hemos estado entre los mejores, certificándolo ahora con los play-off. Tengo la ilusión de que comience la próxima temporada para que el equipo siga creciendo", sentenció el técnico catalán.