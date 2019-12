Entrevista a Rocío Sutil: "La mujer suma más a Itálica"

Rocío Sutil Domínguez, diputada del Área de Cohesion Social e Igualdad de la diputación de Sevilla, atiende a ESTADIO Deportivo para hacer balance de la importancia de la mujer en el deporte de Sevilla y su provincia a poco menos de un mes de la celebración del XXXVIII Cross Internacional de Itálica, donde la figura femenina ha ido aumentando más y más su presencia año tras año.

- ¿Cómo marcha la participación femenina para el Cross Internacional de Itálica que se celebra el próximo 19 de enero?

- Pues no va nada mal, es cierto que la categoría masculina ya tiene todas las plazas cubiertas, pero en la categoría femenina siguen abiertas las plazas y aprovecho estas páginas para invitar a la participación y a que siga creciendo el número de mujeres que se interesan por el deporte.

- ¿Cómo ha evolucionado en los últimos años el papel de la mujer en esta prueba de cross tan importante a nivel nacional y europeo? ¿Se ha notado el crecimento de su protagonismo?

- Ha sido muy positiva, se nota cada vez más la inclusión y cómo la mujer se va sumando en las pruebas de atletismo. Quizá lo más destacable son las categorías inferiores, donde hemos alcanzado ese objetivo de la equidad entre la categoría masculina y femenina en cuanto a la participación. En un par de ocasiones, el año pasado sin ir más lejos, el cartel ha hecho referencia a la mujer.

- ¿Se puede valorar qué repercusión ha tenido esa iniciativa en el deporte sevillano?

- La repercusión es difícil de medir, pero es verdad que estamos colaborando y trabajando para dar más visibilidad a la participación femenina.

- ¿Desde su área cohesión social e igualdad se plantean volver a incluir la figura de la mujer de alguna forma simbólica en próximos carteles?

- Lógicamente. En la diputación trabajamos de manera transversal para aumentar la sensibilidad en esta materia y el equipo de gobierno y el equipo técnico lo hacen a lo largo de todas las áreas de inclusión, de materias de la mujer. El deporte no podía ser menos en este aspecto.

- ¿Se han tomado algunas medidas este año para incentivar la participación femenina en el Cross de Itálica? ¿Cuáles de ellas destacaría?

- Ya veníamos tomando medidas... La difusión, la implicación en redes, el contacto con clubes femeninos, la participación de atletas internacionales que son todo un referente... Con todos estos granos de arena vamos sumando, y el reflejo más evidente son, como ya he dicho, las categorías inferiores.

- ¿Es el cross una disciplina adecuada que facilita la igualdad de género?

- Por supuesto. Todas las categorías son aptas para esto y el cross es una de ellas. Tenemos mucho trabajo aún por hacer ya que estamos en un momento donde hay que reivindicar la igualdad en la sociedad, y el cross es un aspecto más donde llevarlo a cabo.

- ¿Hay cantera? ¿Hay una base para pensar que en el futuro habrá muchas mujeres participando en el cross?

- El dato lo refleja. Estamos muy cerca de la paridad de participación en las categorías inferiores. Al final, el trabajo da sus frutos.

- El fin último del Servicio Técnico de Deportes del Área de Cultura y Ciudadanía de la Diputación Provincial de Sevilla es la promoción del deporte en la provincia utilizando como medio el atletismo, ¿se pueden considerar el Circuito de Campo a Través una buena plataforma para lograrlo y el Cross de Itálica un premio último para disfrutar?

- Sí, entre otras muchas cosas que se hacen. Pero no solo se pueden considerar estos circuitos, que son dignos de conocer y valorarlos, también el resto de instalaciones deportivas de la provincia, que están financiados por los fondos de la Diputación de Sevilla. Se ha trabajado mucho para que en nuestra provincia los municipios tengan campos con césped artificial o diferentes instalaciones deportivas. La Diputación ha tenido mucho que ver con esto, las decisiones que ha tomado el presidente Fernando Rodríguez Villalobos para dotar de forma igualitaria a los municipios para la promoción del deporte. Pero tampoco se puede pormenorizar el valor de los espacios naturales, que sirven para conocer la provincia y que culminan con un Circuito de Campo a Través o un Campeonato tan conocido como el Cross Internacional de Itálica.

- ¿Qué le falta a este deporte en España para alcanzar ese 50-50 de participación que ya se ve en otros países?

- Probablemente unos años más para que todas estas mujeres que participan en categorías inferiores lleguen a su edad adulta y con ellas esta paridad de participación. Tenemos que seguir sensibilizando con el deporte. Yo tengo como ejemplo a una persona de Mairena del Alcor, Carmen Gutiérrez, que comenzó a practicar deporte ya a la edad adulta en el Club Beta y hoy en día logra los podios sí o sí donde va. Es todo un referente y me siento muy orgullosa de ella.

- ¿En qué espejo se miran? ¿Hay algún cross que tomen como modelo en materia femenina o prefieren llevar la iniciativa?

- Nosotros tratamos de llevar nuestra propia iniciativa, desde el equipo técnico se intenta hacer lo mejor posible. Es verdad que hay modelos que son muy buenos y hay que tratar de imitarlos, pero cada uno tiene sus propias excepcionalidades, se celebran en unos espacios muy concretos, pero mayoritariamente trabajamos tomando como referencia a los mejores en este aspecto.

- ¿Qué novedades hay para el próximo circuito provincial?

- Si no me equivoco, los municipios ya están decididos, entre ellos Mairena del Alcor, mi pueblo, porque tiene una red que es maravillosa, y los competidores nos transmiten su satisfacción cada vez que se celebra allí. Son cuatro pruebas, como cada año, pero aún no hay fechas, aunque se conocerán próximamente y serán publicadas tanto en la web del Cross de Itálica como en la web de la Diputación de Sevilla, donde se puede ver cómo va la participación femenina, el número de inscripciones que restan y toda la información relevante para la prueba.

- ¿Hay algún tipo de facilidad de inscripción para que se animen las niñas?

- Los clubes hacen una gran labor para esto. Algunos son mixtos, otros femeninos, pero cumplen un gran trabajo a la hora de incitar la participación, aunque se debe ir un paso más allá. Hay que incitar a la mujer a entrar en el deporte, sea a la edad que sea. Por eso me siento tan orgullosa de Carmen Gutiérrez, es todo un ejemplo para ello ya que su inquietud comenzó a la edad adulta.

- Y en cuanto a materia de premios, ¿hay igualdad entre hombres y mujeres?

- Los premios se dan por el reconocimiento a la participación y la labor. Normalmente, en el Cross Internacional de Itálica contamos con estrellas internacionales y los premios suelen ser para ellos. Yo creo que el mayor premio en este cross es la participación, el gran día que se pasa en familia y la jornada tan bonita que se disputa haga frío, calor, llueva o truene. Es una prueba muy diferente y un reto realmente bonito.