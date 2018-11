Luis Enrique vuelve a confiar en Pau López; Alba, principal novedad en la lista

Luis Enrique vuelve a confiar en Pau López en la portería. El portero del Betis repite en una convocatoria, aunque aún no ha debutado con la absoluta. En esta ocasión, el que no ha ido convocado es Marc Bartra, el central del Betis. Y Sarabia, el jugador del Sevilla que estaba en las quinielas antes de publicarse la lista, tampoco disfrutará de la oportunidad.



El departamento de comunicación de la Selección española de fútbol ya subido la convocatoria de Luis Enrique a las redes sociales. El técnico español comparecerá pasada las 12 de la mañana del jueves, según se ha informado a los medios de comunicación. El combinado nacional se enfrenatará a Croacia y a Bosnia. El segundo partido será el 18 de noviembre, en el estadio de la UD Las Palmas, y según reconoció Antonio Suárez, el presidente de la Federación interinsular de fútbol, David Silva será homenajeado y realizará el saque de honor.





Como principal novedad destaca la vuelta de Jordi Alba después de que no hubiese ido en ninguna de las convocatorias anteriores de Luis Enrique, que ya fue su entrenador en el Barcelona. Además, vuelve Diego Llorente, en el que 'Lucho' confía mucho. Van por primera vez Mario Hermoso, central del Espanyol que suena con fuerza para reforzar al Real Madrid (el club tiene un derecho de compra por 7,5 millones), Brais Méndez, centrocampista del Celta de Vigo, y Pablo Fornals, que asciende desde la sub 21.



Además de Bartra, se caen de la lista Marcos Alonso, Albiol, Nacho, Koke y Alcácer.