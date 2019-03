Jenni Hermoso: ´Ahora puedo decir que soy futbolista sin ningún miedo´

Jenni Hermoso lleva años jugando al fútbol, pero el miedo a decir que es futbolista desapareció hace no mucho.

Del Atlético de Madrid, como anteriormente del París Saint-Germain y del Barcelona, percibe un salario que le da para vivir sin otras distracciones; aunque es consciente de que su realidad no es equiparable a la de las jugadoras de todos los equipos de la Liga Iberdrola.

"En temas de campos, instalaciones y horarios tenemos que ser todas iguales", reivindicó en una entrevista a EFE.

Hace unas semanas disfrutó de una jornada histórica, con más de 48.000 aficionados en San Mamés en el partido de cuartos de final de la Copa de la Reina. ¿Por días así merece la pena el sacrificio de años anteriores?

- Es lo que soñamos algún día: ir a un campo, llenarlo y no escuchar más que los gritos de los aficionados. Lo que vivimos aquel día no se nos va a olvidar jamás. Es por lo que estamos luchando actualmente todas las jugadoras y por lo que han luchado todas las anteriores. Haber jugado en San Mamés es un premio a muchas cosas, al trabajo que llevo haciendo desde pequeña.

Puede parecer un partido, 90 minutos, pero es mucho más que eso. Ese día ganó el fútbol femenino. Se dio un paso muy grande.



Esa semana, sin embargo, pasaron de jugar en San Mamés a hacerlo en Tenerife en un campo de césped artificial.

- El contraste te pega duro. Creo que son cosas que tenemos que cambiar. Las jugadoras merecemos ser profesionales en todos los sentidos. Debemos buscar todos los factores en los que una jugadora se sienta bien. Ya sea en el Sporting de Huelva, en el Granadilla Tenerife, en el Barcelona o en el Atlético de Madrid, las condiciones de trabajo deben ser las óptimas.

En la actualidad hay equipos que apuestan mucho. Con el respaldo de un club se avanza rápidamente, pero hay otros factores que no dejan que avancemos. Ahí sí debemos plantarnos. Si queremos que el fútbol femenino crezca y vaya hacia delante tenemos que estar todos en el mismo camino.

"LAS MUJERES SIEMPRE HAN GANADO MEDALLAS, PERO SE HAN VISTO POCO"

¿Es muy distinta la realidad de una futbolista de un club puntero y otra de un club más modesto?

- A día de hoy, yo puedo vivir del fútbol, de jugar todos los domingos y entrenar entre semana; pero hay muchas jugadoras que tienen que trabajar o que tienen que compaginar el fútbol con los estudios. Así es mucho más difícil que se dediquen al cien por cien como lo puedo hacer yo.

Yo tengo la suerte de estar viviendo de esto que me gusta, pero hay otras que no tienen esta suerte. Tenemos que llegar al punto de que todas las jugadoras tengan lo que merecen porque lo mismo que hago yo lo hacen otras que están estudiando. ¿Por qué yo tengo que tener más derechos que ella? Queremos que todas las jugadoras, sean del equipo que sean, tengan lo mismo. El salario se va a basar siempre en la decisión de un club, pero en temas de campos, instalaciones y horarios tenemos que ser todas iguales.

¿La solución pasa por el convenio colectivo?

- Creo que sí. Ese convenio va a obligar a hacer lo que marca. Las jugadoras queremos poder disfrutar como cualquier otra persona de su trabajo y queremos las mejores condiciones.

¿El respeto de los aficionados lo tienen ya? ¿Se ha normalizado la figura de la mujer futbolista?

- Hemos dado un paso agigantado en este sentido. El fútbol femenino mueve mucho. Lo vimos ante el Athletic en San Mamés o en Anoeta, en el derbi vasco, con 20.000 personas. La gente quiere ayudar a que el fútbol femenino siga creciendo y cada vez hay más personas en el campo que quieren que el fútbol femenino sea grande.

¿Le resulta fácil decir que es futbolista?

- Ahora sí que puedo decir que soy futbolista, que me dedico al fútbol. Antes cuando iba a un sitio y me preguntaban de qué trabajaba sí me ponía un poco más nerviosa. Ahora puedo decir que soy futbolista sin ningún miedo.

¿Las deportistas han dado un paso adelante?

- Antes estábamos un poco escondidas. La mujer siempre ha ganado medallas pero se han visto poco. Los éxitos se van repitiendo. No es algo que sea temporal, pero ahora tenemos gente por detrás que nos está ayudando. La gente que está apostando está viendo realmente que los resultados de las mujeres no son casualidad. El deporte femenino está creciendo también a pasos agigantados y espero que no sea solo el fútbol sino que todas las competiciones de cualquier deporte crezcan cada día más.

"ES GRATIFICANTE VER QUE ESTAMOS CAMBIANDO LA REALIDAD DE LAS NIÑAS"



¿Diría que en esta época, a diferencia de las anteriores, la sociedad está encontrando referentes femeninos?

- Creo que las niñas ya no miran a ídolos masculinos. Después de los partidos o por la calle nos piden fotos a nosotras. Cuando nuestros partidos salen en la televisión, se ve el fútbol femenino. Con esas cosas nos sentimos correspondidas porque se nos ve como ejemplos a seguir. Es gratificante ver que estamos cambiando la realidad de las niñas que vienen desde abajo.

A mí, me gustaría que esas niñas vieran que yo empecé como ellas, con 6 años jugando con niños, y que en un momento tuve que decidir si seguir jugando o dejarlo a un lado. Cuando me vean jugar, quiero que sientan que pueden llegar a donde quieran.

Si luchas por lo que has querido siempre, el mundo del fútbol te puede llevar muy lejos.

Para mí es un privilegio estar aquí jugando al fútbol. Es lo que he soñado siempre y nunca he dejado de trabajar para que fuera realidad. Espero que, al verme, una niña tenga fuerza para luchar por lo que quiere y si eso es jugar al fútbol que no lo deje de hacer.

Con 12 años empezó a entrenar en la escuela del Atlético de Madrid. ¿Entonces ya quería ser futbolista?

- Recuerdo aquella época, pero entonces estaba muy lejos el pensamiento de querer ganar dinero o de ser millonaria jugando al fútbol. Lo pensabas porque veías a los chicos, pero quedaba completamente alejado de la vida que tenía cuando empecé en el Atleti con 12 años. Venía porque me divertía y me lo pasaba bien con mis compañeras. No tenía más pensamiento que ese.

Luego, cuando te van subiendo de categoría y ves a gente que no está solo ahí por diversión sino que también porque puede ser un trabajo a medio plazo, tienes esa chispita dentro que te hace querer llegar donde estoy ahora.

¿Llegarán a ganar lo mismo que un chico?

- Sinceramente, no. Tendrían que pasar muchísimos años para generar la mitad de lo que generan ellos. Estamos luchando por que cada día la distancia sea más corta. Queremos hacer las cosas despacio y bien para que no se esfume.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, considera que el Mundial de Francia debe servir para cambiar para siempre la manera en la que se percibe el fútbol femenino. ¿Está de acuerdo?

- Una cita mundialista es el mayor escaparate para el fútbol y con este Mundial tenemos que dar otro paso adelante, como se dio en el anterior, en Canadá. Para mí fue un antes y un después en el fútbol femenino español y espero que con este Mundial se abran para las jugadoras muchas más puertas todavía.