Ángela Sosa: ´Jugar un gran torneo con la selección es un sueño por cumplir´

Madrid, 8 abr (EFE).- El recorrido de Ángela Sosa (Sevilla, 1993) en la selección española de fútbol es incipiente. La centrocampista del Atlético de Madrid suma dos partidos como internacional, en contraste con los 45 de Amanda Sampedro, de su misma quinta.

La jerarquía alcanzada en el equipo colchonero, sin embargo, es su gran baza en la puja por un puesto en la lista mundialista.

"No sé si debería ser una de las 23. Sí sé que me gustaría poder seguir cumpliendo los sueños que tenía desde pequeñita", indicó Ángela Sosa en una entrevista a EFE.

- Pregunta (P): ¿Esta convocatoria es un tren hacia el Mundial?

- Respuesta (R): Todas las convocatorias son oportunidades al trabajo que todas hacemos en nuestros equipos. Cuando el Mundial está tan cerca todo es más posible aún, pero en lo único que pienso es en trabajar estos días que nos quedan por delante y en el mes que queda de competición. Ya veremos qué pasa en esa lista final.

Para mí es un sueño desde bien pequeña estar aquí. Es emocionante e ilusionante vestir la camiseta de mi país y durante estos días me acuerdo mucho de mi familia. Pienso en la satisfacción que tienen que sentir porque desde pequeñita vienen acompañándome en todos los pasos que he dado, los malos y los buenos. Todo futbolista pasa épocas buenas y menos buenas y es ahí donde está la familia para no dejarte caer. Gracias a ellos me están llegando todos los éxitos.

- P: ¿Este año está siendo especialmente bueno para usted?

- R: En el Atlético de Madrid llevamos años muy buenos, pero sí que es verdad que este año estamos volviendo a batir récords. Espero que podamos seguir cumpliendo objetivos.

- P: ¿Llegará por fin el doblete, la Liga y la Copa?

- R: Para conseguir el doblete hay que ganar los partidos que nos quedan. Quedan cuatro partidos de Liga, todavía queda mucho por delante. Somos conscientes de que podemos aspirar al doblete; y, aspirando a eso, todo es posible.

- P: ¿Le está resultando más sencillo tener un hueco en el Atlético de Madrid que en la selección española?

- R: No, yo creo que no. En todos los lados hay que trabajar día a día y sacar lo mejor de cada una. En el Atlético de Madrid son muchas temporadas las que llevo y es mucha la confianza que tengo. El tiempo es lo que te hace sentir cómoda. Estar aquí es un placer y un lujo y lo disfruto al máximo.

- P: ¿Debe convencer en estos días a Jorge Vilda para estar en el Mundial?

- R: Cada una nos retratamos con lo que hacemos durante la temporada, que es muy, muy larga. En una lista unas entran y otras se quedan fuera. No tiene nada que ver con lo que demuestres en diez días; al contrario, en estos diez días tienes que disfrutar lo que te has merecido, que es estar aquí y vivir momentos únicos.

- P: ¿Qué significaría para usted estar en el Mundial?

- R: Creo que no podría siquiera describirlo. Sería un sueño, que veía totalmente inalcanzable, por eso estar aquí es un privilegio y una oportunidad por la que estaré eternamente agradecida, independientemente de lo que pase en esa lista.

- P: ¿Se ha propuesto como objetivo jugar un gran torneo con la selección española?

- R: Por supuesto. Ahora mismo es el sueño que a corto plazo me queda por cumplir. Cumplí un sueño pudiéndome poner esta camiseta. Lo veía muy difícil, por el nivel que hay en España. Si pudiera ir al Mundial, sería la futbolista más feliz del mundo seguramente.

- P: Viendo la nómina de centrocampistas de la selección, ¿qué la hace diferente?

- R: Cada una tiene características y cualidades que la hacen especial. Yo no tengo otra fórmula que no sea el trabajo. Es lo que me han enseñado mis papás desde pequeña para conseguir todo lo que me proponga y es lo que me ha hecho estar aquí.

- P: ¿Qué implica medirse con una selección como la inglesa?

- R: Es una oportunidad que te hace competir a tu máximo nivel. Un partido como ese te pone al límite y permite que nos preparemos muy bien para lo que viene, ya que son de las rivales más fuertes. Ahí veremos la capacidad que tenemos de sufrimiento, de saber estar en el campo. Esperemos sacar un buen resultado, que nos ayude de cara al Mundial.

- P: ¿Agradece jugar ese tipo de partidos?

- R: Por supuesto, pero ya sea medirme con las mejores o compartir vestuario con algunas de las mejores jugadoras que tenemos en la Liga aunque fuera tres entrenamientos en la Ciudad del Fútbol.

Estar aquí es un privilegio, para mí y me imagino que para todas, incluso para las que aún no han tenido la oportunidad de venir.

- P: ¿Se atreve a hacer un pronóstico sobre la actuación de la selección española en el Mundial?

- R: Sé que España va a ir a ganar, a competir al máximo, a sacar todo lo bueno que tiene cada una individualmente y como grupo. En base a eso ya se verán los resultados.

- P: ¿Por qué debería ser una de las 23?

- R: No sé si debería ser una de las 23. Sí sé que me gustaría poder seguir cumpliendo los sueños que tenía desde pequeñita. Si no lo estuviera, tampoco pasaría nada porque España tiene jugadoras de mucho nivel y es difícil entrar en una lista de solo 23 futbolistas.