Casillas dice que Ronaldo ha hecho méritos para ganar el próximo Balón de Oro

El portero del Oporto Iker Casillas divulgó este viernes un tuit en el que hace una reflexión sobre los baremos a seguir para elegir a los mejores jugadores del mundo y consideró que Ronaldo ha hecho méritos para ganar el próximo Balón de Oro.



Casillas publicó la siguiente reflexión:"Van Dijk fue el mejor jugador UEFA. Messi fue el mejor para FIFA. Imagina: Cristiano (méritos hace para ello) gana el Balón de Oro, me parecería que las pautas que seguimos en el fútbol para dar premios no tienen mucha lógica, ¿no? Reflexión del viernes".

