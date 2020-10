El mal inicio de Fekir le cuesta el puesto

El seleccionador francés, Didier Deschamps, volvió a convocar al jugador del Manchester United Paul Pogba para los próximos duelos internacionales de Francia, tras una ausencia que duraba ya desde junio de 2019. Como contrapartida, no contará con el mediapunta del Real Betis Fekir, que no ha cuajado un gran comienzo de temporada y eso podría haberle pasado factura.



Fekir aún no ha mostrado en estos cuatro primeros duelos el nivel que ofreció el pasado año y, en todos los partidos, ha sido sustituido. Sólo hasta en el debut frente al Alavés jugó 90 minutos, pero entró por él Lainez en laprolongación.

En la lista para el amistoso contra Ucrania del próximo día 7 en Saint-Denis y los duelos de la Liga de las Naciones contra Portugal y Croacia del 11 y el 14 siguientes figuran también los barcelonistas Clément Lenglet y Antoine Griezmann y el madridista Raphael Varane.

Además, el seleccionador vuelve a confiar en el joven del Rennes Eduardo Camavinga, de 17 años, y el jugador de la Juventus de Turín Adrian Rabiot, durante meses en conflicto con Deschamps.

Pogba, de 27 años, tuvo que ausentarse a última hora de la convocatoria de septiembre pasado al haber dado positivo por COVID-19, lo que abrió las puertas a una primera convocatoria de Camavinga, que la aprovechó bien jugando contra Croacia.

Convocatoria de Deschamps:

Porteros: Hugo Lloris (Tottenham/ING), Mike Maignan (Lille/FRA), Steve Mandanda (Marsella/FRA)



Defensas: Lucas Digne (Everton/ING), Léo Dubois (Lyon/FRA), Lucas Hernandez (Bayern Múnich/ALE), Presnel Kimpembe (París SG/FRA), Clément Lenglet (Barcelona/ESP), Benjamin Pavard (Bayern Múnich/ALE), Dayot Upamecano (Leipzig/ALE), Raphaël Varane (Real Madrid/ESP)



Centrocampistas: Eduardo Camavinga (Rennes/FRA), N'Golo Kanté (Chelsea/ING), Steven Nzonzi (Rennes/FRA), Paul Pogba (Manchester United/ING) Adrien Rabiot (Juventus/ITA), Corentin Tolisso (Bayern Múnich/ALE)



Delanteros: Houssem Aouar (Lyon/FRA), Wissam Ben Yedder (Mónaco/FRA), Kingsley Coman (Bayern Múnich/ALE), Olivier Giroud (Chelsea/ING), Antoine Griezmann (Barcelona/ESP), Anthony Martial (Manchester United/ING), Kylian Mbappé (París SG/FRA).