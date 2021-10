La difícil relación entre Luis Alberto y Sarri "un caso listo para estallar" en la Lazio

Al canterano del Sevilla FC Luis Alberto Romero Alconchel no le han regalado nada en el mundo del fútbol. Se abrió paso en el primer equipo nervionense de la mano de Goyo Manzano pero nunca logró asentarse, se fue a la cantera del Barça, probó con el Liverpool, se reivindicó con sendas cesiones al Depor y al Málaga CF y, por fin, encontró su sitio en Italia. Como futbolista de la SS Lazio rompió en la gran estrella que se intuía que llevaba dentro desde muy pequeñito.



En los últimos cinco años en Roma se ha ganado el premio subjetivo de recibir el apelativo de 'Mago' por sus delicias técnicas con la pelota cosida a la bota, que le han convertido en un ídolo de la hinchada lazial, pero además también ha sido reconocido por méritos objetivos, siendo varias temporadas seguidas el mejor centrocampista ofensivo de la Serie A gracias a sus mareantes promedios de goles y asistencias. Tanto ha brillado, que cuando el Sevilla FC (u otros clubes) se han interesado por las condiciones de un posible fichaje, han salido huyendo espantados por las altas cifras que piden los romanos.



Todo eso sigue intacto en el corazón de los 'tiffossi', pero poco o nada influye en las decisiones del actual técnico de la SS Lazio Maurizio Sarri, con quien Luis Alberto mantiene una tensa y complicada relación que, según alertan desde la prensa deportiva local, es "un caso listo para estallar". Así titula una información el diario Calciomercato, que se hace eco de un revelador 'Me gusta' que el jugador de San José del Valle (Cádiz) ha dado en Twitter a un comentario despectivo hacia el entrenador.





"Wow, tú piensas eso pero. Los buenos jugadores siempre deben jugar, de lo contrario,", decía el indignado comentario en la red del pajarito al que Luis Alberto ha marcado con un 'Me gusta' que no ha pasado desapercibido.El comentario del fan de la Lazio recrima unas declaraciones en la que Sarri aseguraba que, asegurando que "no pueden jugar juntos" para apostillar que sólo ha visto a un jugador capaz de correr más que el serbio y ése es Ngolo Kante. "¿Es posible verlos juntos?, el último partido nos dijo que no. Si el equipo encuentra un equipo defensivo más importante es algo que habrá que revivir. En estos días hemos mirado detenidamente todos los datos del entrenamiento de Luis y hemos decidido que él es más adecuado cuando los ritmos de los partidos son más suaves", dijo, dejando muy clara suNo es el primer dardo que le lanza. "¿Luis Alberto estaba decepcionado tras el cambio? Eso no me importa, al contrario, es una reacción que me gusta", señalaba Sarri tras el derbi romano, intentando aparentar que sólo se trataba de apretarle las tuercas para que se enfadase, se rebelase y sacase su mejor versión. No obstante, los partidos se suceden y el andaluz sigueque la prensa de Italia considerapara todas las partes y que considera que podría derivar en una posible salida en las próximas ventanas del mercado de fichajes.