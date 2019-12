Garitano: Afrontaremos el partido como si fuese uno de Liga

Vitoria, 16 dic (EFE).- El entrenador del Deportivo Alavés, Asier Garitano, afirmó este lunes que afrontarán el duelo de Copa del Rey ante el Jaén "como si fuese uno de liga", con el "objetivo de pasar la eliminatoria".



El equipo albiazul viaja a la localidad andaluza para jugarse el pase a la siguiente ronda copera en un partido ante el equipo jienense de Tercera División, en lo que será el estreno de un nuevo sistema de competición que el técnico babazorro tildó de "interesante que da más opciones a equipos de categorías más pequeñas".



Al mismo tiempo, matizó que se trata de un sistema "más difícil para los equipos de Primera", por lo que consideró que "mentalmente hay que estar preparado porque la dificultad va a ser grande y seguro que habrá sorpresas en las eliminatorias".



Advirtió de que "el terreno de juego está muy mal", lo que supondrá que "las diferencias entre los equipos se acortan, pero no tiene que ser ninguna excusa" para el resultado final.



"No hay jugadores menos habituales, ni rotaciones, jugarán los que mejor creamos que están para jugar el partido", destacó el bergarés, que avisó de que "por no estar convocados, los futbolistas no van a tener el derecho de jugar".



"Es una manera de darle importancia al partido", añadió.



"El Alavés y el Jaén se han encontrado en circunstancias favorables para el Alavés y seguro que tienen ganas", comentó el técnico alavesista, que espera que su equipo juegue "un buen partido".



Sobre el rival andaluz, subrayó que "es dominante en Tercera División", agregó que "el año pasado hizo una gran temporada, pero les toco una eliminatoria difícil y cayeron eliminados".



En cambio, apuntó que "ahora están en la misma línea, ganando la mayoría de los partidos con jugadores con experiencia de Segunda B y con un equipo bien trabajado".