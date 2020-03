Raúl García pide una reflexión: "Hay que ser bondadoso siempre"

Bilbao, 28 mar (EFE).- El jugador del Athletic Club Raúl García espera que la actual situación derivada de la crisis sanitaria del COVID-19 sirva para que "la gente reflexione" y se dé cuente de que "no hay que ser bondadoso solo cuando las cosas vienen mal", sino que también "hay que ser bondadoso y humilde en todos los momentos".



"Me gustaría que esta situación sirva para que todo el mundo sepa que no solo ahora, sino siempre, hay que ayudar a los demás", respondió el jugador navarro en la rueda de prensa virtual que ha ofrecido a través de los canales oficiales del club rojiblanco respondiendo a preguntas de periodistas y aficionados.



El futbolista añadió que las donaciones que se están produciendo estos días para ayudar a la lucha contra el coronavirus "son muy positivas", pero cree que "no hay que buscar ese foco del que hace la donación", sino "ayudar a los demás, no solo económicamente".



"Todo el mundo puedo hacerlo simplemente con el tiempo que dedique a ciertas cosas", añadió Raúl García, quien considera que es "para quitarse el sombrero" la decisión del personal de varias residencias de Navarra de confinarse junto a los ingresados para minimizar el riesgo de contagio.



"Todas esas personas están intranquilas porque saben que tienen más facilidad de infectarse estando dentro que en su casa, pero es un acto de solidaridad. No queda otra más que aplaudirles y darles las gracias porque al final eso es para el beneficio de todos", agradeció.



El rojiblanco cree que hay que "intentar ser positivo para ver las cosas de la mejor manera" y hacer "todo lo posible para que pase con la ayuda de todos" antes de "dar una solución" cuando el problema se resuelva.



En ese sentido, y a nivel personal, el navarro se considera una persona "muy positiva" que "no vive en una burbuja" y a la que no le gusta que "la gente generalice con los futbolistas". "Tengo familia, amigos y gente que vive situaciones complicadas e intento estar cerca. No evito saber que ha cosas malas. Intento ayudar desde mi posición y desde la intimidad aportar mi granito de arena. No creo que haya que abstraerse de las cosas", subraya.



Acerca de otros temas personales Raúl García confiesa que no le gusta exponer su intimidad en las redes sociales, aunque dispone de perfiles "cerrados para la gente cercana" y que, al margen del fútbol, le gusta practicar "el tenis y el pádel" y ver baloncesto. "Cualquier deporte te puede aportar cosas", asegura.



También saludó a Paula, una niña de 5 años, que a través de un mensaje de su padre le hizo saber que es el jugador "que más le gusta". "Estos mensajes me ponen a piel de gallina. No me siento el ídolo de nadie, ni alguien famoso. Qué menos que darte un saludo porque aparte que no me cuesta nada es un placer", respondió.