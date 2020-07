El Barcelona recupera al joven defensa Juan Miranda

Barcelona, 1 jul (EFE).- El Barcelona ha llegado a un acuerdo con el Schalke 04 alemán para no hacer efectiva la segunda temporada de cesión del defensa Juan Miranda, que regresará a la disciplina azulgrana en los próximos días, informó el club azulgrana.



Miranda, un lateral izquierdo de 20 años, pone fin a su etapa en el Schalke, al que llegó el verano pasado en calidad de cedido y con el que solo ha disputado 12 partidos.



"Me gustaría mostrar mi gratitud y decir que estoy muy orgulloso de haber sido parte del Schalke 04. Ha sido mi primer año como profesional, mi primer año fuera de España, pero me he sentido como en casa gracias a todas las personas que forman parte de este increíble club. Un minero más", expresó el futbolista en su perfil de Twitter.



Con Miranda de vuelta a la disciplina azulgrana, el Barça deberá decidir en las próximas semanas qué hará con el joven lateral, que llegó en 2014 procedente del Betis para unirse a las categorías inferiores.



En lo que respecta a experiencia en el primer equipo, el sevillano tuvo la oportunidad de debutar en la temporada 2018-19 de la mano de Ernesto Valverde, quien le dio minutos tanto en la Copa del Rey, contra la Cultural Leonesa, como en Liga de Campeones, ante el Tottenham en el Camp Nou. EFE



