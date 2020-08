Rakitic, en la lista negra de Koeman, pero con las ideas claras

La debacle del FC Barcelona ante el Bayern de Múnich en los cuartos de final de la Champions League ha provocado un seísmo de grandes proporciones en Can Barça que ya se ha llevado por delante a Quique Setién y su cuerpo técnico. Pero parecen que no van a ser los únicos.

Con Ronald Koeman ya a los mandos de la plantilla culé, el técnico holandés tiene ahora la difícil labor de hacer una limpia en el vestuario y ya tiene a sus primeros señalados: Luis Suárez e Ivan Rakitic. En realidad, la situación actual del croata no es muy diferente a antes de la llegada del exseleccionador 'oranje', pues ya se venía hablando de una salida este verano.

Y es que el futuro de Ivan Rakitic va a ser uno de los culebrones del verano. Con un año de contrato en vigor con el FC Barcelona todavía por delante, el centrocampista croata es uno de los que apunta a salir de la Ciudad Condal y pese a que el Sevilla estaría interesado en una posible vuelta siempre en los términos económicos adecuados, no le van a faltar pretendientes.

Uno de ellos parece ser el Tottenham de Mourinho, según apunta hoy el Daily Mail, que desde enero trabaja en encontrar el recambio adecuado para Eriksen tras su salida al Inter de Milán. El interés de los 'Spurs' no es nuevo, pues ya intentó en otros mercados convencer al croata, que hasta hoy ha dado calabazas a todas las propuestas que le han llegado.

No en vano, el exsevillista ya dejó claro que no era "un saco de patatas" y que sería él mismo quien elegiría su futuro, que también pasaba por agotar el último año de contrato con los azulgranas y salir gratis el próximo verano. El croata sabe que los tiempos para una posible vuelta al Sevilla le son favorables, y por ello, no pierde la paciencia, es más, incluso celebró la sexta Europa League sevillista.