Gavi, los nuevos equipos que quieren pagar su cláusula y el sabio consejo que le da Cesc

El centrocampista del FC Barcelona quiere renovar su contrato a pesar de toda la rumorología que desata su situación

Después de haber salvado la temporada con la clasificación para la UEFA Champions League, que era el objetivo prioritario para su estabilidad deportiva y financiera, el FC Barcelona ya se encuentra inmerso en la planificación de la próxima campaña, en la cual quiere configurar una plantilla lo suficientemente amplia, profunda y de calidad que pueda pelear por los grandes títulos, LaLiga y la UEFA Champions League, en las que no ha sido siquiera aspirante en la 2021/2022. Mucho trabajo tienen por delante Mateu Alemany y Jordi Cruyff, director general y director deportivo de la entidad culé, a los cuales les van saliendo diferentes problemas debido a la situación financiera crítica por la que atraviesa el FC Barcelona. Los dos frentes abiertos que están más de actualidad son los de Ousmane Dembélé y Gavi, quienes se encuentran en negociaciones para extender su contrato con el club catalán.

Mientras que con Ousmane Dembélé prácticamente se ha tirado la toalla, con Gavi se sigue trabajando para intentar prolongar su vinculación para que sea uno de los pilares básicos del FC Barcelona para el presente y también en el futuro. A pesar de tener sólo 17 años, Gavi se ha consolidado ya como un habitual en el FC Barcelona y en la selección española, donde es un fijo para Luis Enrique. Últimamente las conversaciones se han enturbiado un poco debido a las declaraciones de Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, quien ponía en duda de que los representantes del Gavi estuvieran por la labor de llegar a un acuerdo. Esto no gustó demasiado a Iván de la Peña, agente del de Los Palacios, que manifestó que no entendía nada y llamó a la cautela, asegurando que la intención de Gavi es quedarse en el FC Barcelona.

Aun así, esta pequeña crisis comunicativa no ha pasado desapercibida para los grandes clubes de Europa que ven en Gavi una oportunidad de mercado. Con contrato hasta junio de 2023 y con una cláusula de rescisión de 50 millones de euros, algunos rivales del FC Barcelona quieren aprovechar esta situación. Los dos últimos en aparecer han sido el Bayern Munich y el Liverpool, que estarían dispuestos a depositar esa cantidad de dinero para liberar al centrocampista sevillano, quien, a pesar de todo, sólo piensa en el FC Barcelona.

Precisamente, eso es lo que le aconseja Cesc Fábregas, ex jugador del FC Barcelona, quien le recomienda a Gavi que no se marche. "Tiene que quedarse aquí. Ha jugado muchos partidos en un momento muy difícil de la historia del club y con 17 años ha dado la cara, yendo al choque y con mucha personalidad. Es muy bueno pero, claro, tiene sólo 17 años y puede mejorar mucho".

No hay que olvidar que Cesc se fue al Arsenal muy joven, pero él mismo aclaró que las situaciones de uno y otro ni siquiera se asemejan. "Mi situación era diferente. Yo estaba en el Cadete y ni siquiera estaba en el juvenil. Me prometían entrenar con el primer equipo allí y en el Barça no".