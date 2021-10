La profecía del Choco Lozano: el día que un pastor evangélico vaticinó su éxito

El 'hat trick' del Choco Lozano frente al Villarreal han convertido el nombre del delantero del Cádiz en noticia. El hondureño es el segundo futbolista amarillo en toda la historia del Cádiz CF en Primera que consigue firmar tres goles en un mismo partido, tras Mágico González.

En su país, Honduras, lógicamente se han hecho eco de la proeza conseguida, de ahí que su trayectoria en Europa sea muy recurrente en los últimos días. De ahí que no sea de extrañar que diversos medios se hayan hecho eco de un hecho acontecido en 2016. Para algunos es mera casualidad, mientras que para otros es una auténtica profecía que nada tiene que ver con lo anecdótico.

Y es que años atrás, el pastor evangélico Alejandro Espinoza de la Iglesia Misión Internacional El Shadai profetizó que el artillero catracho tendría una importante carrera como futbolista en Europa: "Vas a hacer el doble de lo que hacen los jugadores comunes. Ninguna lesión te va a detener. Tu nombre será reconocido más de lo que es ahora; no importa la edad que tengas".

"Hay un manto que se trasciende y te lo diré con nombre y apellido, ese manto que no trascendió; aunque hizo logros, pero tuvo que haber dado más, pero no se logró por lesión, se llama David Suazo, pero eso no ocurrirá contigo", sentenció ese día el citado pastor. Una situación que quedó reflejada en el vídeo que acompaña a esta noticia y que ahora muchos ven en Honduras como el 'hat trick' conseguido por el Choco ante el Villarreal.

La citada profecía data de 2016, cuando el Choco Lozano era jugador del Tenerife, en Segunda división. Meses después, el delantero sería fichado por el Barcelona para jugar en su primer filial y luego pasar al Girona. Más tarde acabaría vistiendo como amarillo.

Ahora, el Choco Lozano es una pieza importante para Cervera en el Cádiz CF, amén de ser un habitual en la selección de Honduras. Partiendo desde la derecha o jugando como referencia, el Choco Lozano es uno de los atacantes más peligrosos del conjunto cadista en su objetivo de amarrar la permanencia. La profecía del Choco lo llaman ya en Honduras.