Chapela: la confianza de Cervera, el Athletic Club, su protagonismo...

El canterano Iván Chapela va ganando peso en la primera plantilla del Cádiz CF, donde cuenta con la confianza de Álvaro Cervera. El chiclanero está a día de hoy por delante de jugadores profesionales como Salvi Sánchez, Iván Alejo y Álvaro Jiménez y este miércoles se ha referido a su dulce momento en rueda de prensa, tras el entrenamiento en las instalaciones de El Rosal.

"Yo me encuentro muy bien desde el primer día que me llamó Enrique (Ortiz) para hacer la pretemporada. Los compañeros me acogieron muy bien desde un primer momento. Hay que seguir así, trabajando día a día. Lo que pasó hace una semana se queda ahí, pero esto es trabajar día a día y mejorar", ha dicho Chapela, tras dos titularidades consecutivas.



Dos titularidades consecutivas para Chapela

Titular ante Villarreal y ante el Mallorca: "Yo me sorprendí mucho. Llevo trabajando desde pretemporada y así te llega la oportunidad. Hablé con Salvi, que ha jugado muchísimo en esa banda derecha; es un grandísimo compañero y me ayuda mucho y ojalá pueda estar muchos años siendo compañero de él".

La situación del Cádiz CF en la tabla: "El equipo está entregado a que vamos a sacar esto adelante ente todos. Somos una gran familia. Trabajamos al cien por cien todos los días para sacar esto adelante y a eso vamos. Tanto Bastida como yo estamos muy contentos de formar parte del equipo, siempre que el míster necesite de nosotros, ahí estaremos".

La confianza de Cervera: "Cuando me lo dijo (Cervera), me comentó que no tuviera nada de presión y que disfrutara. Y que el equipo me iba a apoyar, juegue el que juegue es así, porque todos estamos en una. Un poco de nervio al principio por ser la primera titularidad, al igual que contra el Mallorca en el Mirandilla por tener delante a mi afición".

Chiclana, cuna de canteranos (Bastida y él): "Nosotros nos criamos en la escuela de Chiclana del APA (Sancti Petri) y han salido muchos jugadores, pero aquí es complicado llegar. Nos alegramos por la gente de Chiclana y ojalá sean muchos más los que lleguen al primer equipo del Cádiz".

¿Nervión en la plantilla?: "Se entiende que haya nerviosismo porque al fin y al cabo nosotros y la afición queremos ganar todos los partidos. Pero el fútbol es así y la Primera es muy complicada. Está claro que el equipo está ahí para sacar todo lo que se pueda. Somos una familia y vamos a pelear para ello".

El Athletic Club: "A mí me hace ilusión ir a todos los partidos. El club está en Primera y el míster me convoca y estoy en todos los partidos. Ya sea para jugar o estar en el banquillo. Estoy convencido que en cualquier momento puede llegar la oportunidad. Ir a cualquier campo me hace ilusión".

La Primera división: "Soy un jugador desequilibrante, me gusta encarar al lateral a pesar de que estos partidos no estoy encarando mucho. Ayudo en defensa y me gusta sacar centros; es el juego que puedo aportar al equipo. En lo que más se nota es en la intensidad del contrario y de nosotros en lo entrenos, así como el ritmo de juego. Y con todos el respeto a Segunda RFEF, aquí todos los jugadores son muy buenos".

"Cada partido es un mundo y ojalá pudiera encarar cincuenta veces dentro del área y meter cincuenta centros por partido. Cada partido es un mundo y cada equipo te exige algo diferente".