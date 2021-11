Ben Harburg ve al Cádiz en Europa League

Hace poco llegó un nuevo inversor al Cádiz, Ben Harburg, un empresario americano que está dispuesto a hacer crecer al club gaditano. Ha adquirido el 6,5% de las acciones y su objetivo es que el equipo amarillo, en dos o tres años esté jugando en la Europa League tal y como ha afirmado en una entrevista en Marca.

Harburg llega con mucha ambición, y es que está ilusionado porque "es la primera vez que he invertido en algo que me encanta pero que lo he hecho de manera emocional y no mirando lo financiero", reconoció.

En cuanto a su lado cadista, el inversor explica que residió en Cádiz cuando era pequeño porque su padre trabajaba en la ciudad y "desde entonces, me encanta Cádiz, en esa época fui a ver varios partidos del Cádiz en Segunda B porque el hijo de una amiga de mi madre era jugador del Cádiz. En esa época aprendí español y desde hace seis años estoy en la sede de China".

Ha llegado al Cádiz, pero antes hizo un análisis de mercado para elegir su destino. "El proceso de elección en una inversión de este tipo la comencé hace año y medio. Hablé con muchos equipos españoles, tanto de Primera como de Segunda y también de Primera RFEF y Segunda RFEF. Quería saber cómo funcionaban económicamente y contacté con varios clubes de LaLiga proponiéndoles mis ideas de globalización, intentando averiguar qué cosas se pueden hacer en un equipo, más o menos pequeño, para mejorarlo, logrando más inversiones del extranjero. Y finalmente, Cádiz era el mejor de todos".

Ben Harburg tiene claro cuáles serán las zonas por las que extender el interés por el Cádiz. "En los países árabes estamos consiguiendo hacer crecer un 50% el crecimiento en redes sociales relacionados con el Cádiz con un equipo que he encontrado allí que está generando contenido. Queremos crear acuerdos con diversas academias y trabajar con patrocinadores allí. Lo mismo que estamos haciendo en China, estamos haciendo contenido en chino, estamos trabajando con patrocinadores chinos, explorar otras vías como trabajar con equipos, academias o incluso jugadores chinos para hacer crecer nuestra marca en nuestra imagen en los fans de China".

La ambición del empresario llega al nivel de afirmar que ve al Cádiz clasificando para Europa League en dos o tres años. "Yo creo que, como mínimo, podemos fijar el objetivo en los diez primeros de La Liga. Creo que, como mínimo, podemos clasificar para la Europa League porque es difícil quedar entre los cuatro primeros de España, pero yo creo que en pocos años, dos o tres años, podemos estar en este nivel de Europa League, pero tenemos que sobrevivir en Primera este año", sentencia Harburg.