José Mari: "Me voy a levantar más fuerte"

José Mari fue renovado recientemente mientras sigue recuperándose de su lesión. Eso muestra lo importante que es el centrocampista en el Cádiz. Un jugador de la tierra que lo ha dejado todo siempre en el campo. Con motivo de su renovación el club ha grabado un vídeo en el que el propio José Mari hace un repaso por su trayectoria en la entidad.

El cadista afirma encontrarse "feliz por esta renovación. En este momento difícil para mí, sentir el cariño y la confianza el club es muy bonito. Seguro que estos dos años serán preciosos y seguiremos haciendo que el Cádiz crezca día a día".

Lo primero que valoró fue su llegada al club. "El inicio de esta trayectoria y sueño que comenzó cuando era un niño y quería ponerme la camiseta del Cádiz. El inicio fue muy bonito y estoy orgulloso del paso que di en aquel momento". Otro momento especial fue su estreno en casa. "El debut en Carranza fue contra un equipo que llegaba con la vitola de favorito y el Cádiz hizo un partido muy serio ante el Girona consiguiendo el empate".

Sobre la dura entrada que recibió de Papu reconoce que "fue el momento más duro de mi carrera. Un momento de miedo, incertidumbre y que me ha traído hasta aquí levantándome de cada golpe. A raíz de eso he tenido la mala suerte de tener que ir levantándome año tras año de momentos duros. Como hice esa vez y como haré ahora, me levanto porque es la forma de ser que tenemos nosotros. Levantarnos y luchar hasta el último momento. Ahora estoy en un momento de incertidumbre, pero me voy a levantar más fuerte de lo que era". Y el día de su regreso "recuerdo estar con lágrimas en los ojos antes de saltar al campo y recibiendo abrazos de todo el mundo. Mi vuelta después de ocho meses y medio. Fue un momento duro, pero bonito. Ese año fue precioso".

"El día más bonito de mi carrera fue cuando se culminó el ascenso. Algo que dije que quería lograr cuando llegué aquí. Queríamos dejar al equipo en el fútbol profesional, pero crecer poco a poco para alcanzar la Primera División. Gracias al trabajo de todos lo logramos en una temporada mágica", afirma al recordar el día del ascenso a Primera División del Cádiz.

Para despedirse dejó un bonito mensaje. "Estoy totalmente convencido de que con trabajo y aguantando los momentos de dudas que vengan, vamos a seguir disfrutando de estar en Primera División. Y las caras de alegría y celebración van a repetir. Queremos dejar al equipo en Primera y esperemos que ocurra este año también".