José Mari recuerda su etapa en el Real Jaén: "Al primer mes nos dejaron de pagar"

José Mari, capitán del Cádiz, ha sido premiado en Jaén con el III Premio Portada Especial 'Palabra de Fútbol' de la mano de Juan Almagro, delegado provincial de Árbitros de Jaén. El roteño fue jugador del Real Jaén (2010-2012) y desde esta ciudad han querido homenajear al actual futbolista cadista.

José Mari agradeció el premio e hizo un repaso por su infancia cuando anhelaba ser futbolista. "Era el sueño de todo niño. En aquellos tiempos jugábamos en las plazoletas, no había peligro, y ahí se forjó mi sueño de ser futbolista en Primera División, y aquí estamos. Uno va aprendiendo, en algunos momentos me tocaba callar porque había gente más veterana y ahora me toca a mí, pero tengo la suerte de estar en un buen vestuario, de gente honrada y estamos en el camino de dejar al Cádiz en LaLiga Santander".

Como no podía ser de otra manera, el futbolista habló también del objetivo que tiene que alcanzar el Cádiz esta temporada. "Hay que saber lo que somos y saber dónde vamos. Cuando alguien tiene un rumbo y un camino hay que seguirlo claramente. Tenemos que saber el camino que recorrer. Así, cuando vienen malos momentos es más fácil. Tenemos un cuerpo técnico y una plantilla que trabaja muy bien".

Por último, repasó su etapa en el Jaén, que fue nada fácil para el futbolista. "Recuerdo que firmé en el Real Jaén procedente del Murcia B, firmé por un gran proyecto. Al primer mes nos dejaron de pagar. Vinieron cortes de luz, viajes en taxis, y eso nos hizo crecer. Hoy tengo que dar las gracias por hacerme volver y reencontrarme con la gente que me ayudó en los malos momentos. He visto a gente que echaba de menos y estoy muy feliz de estar aquí".