Lucas Pérez: "El Cádiz apuesta por mí y el Elche sale beneficiado con traspaso".

Lucas Pérez, exdelantero del Elche y nuevo jugador del Cádiz, afirmó este martes que se marcha al conjunto gaditano porque el conjunto andaluz apuesta por él y el club ilicitano sale beneficiado por su traspaso.

"Esto es fútbol y los dos clubes han llegado a un acuerdo. Allí me dan confianza, un año más si nos salvamos", dijo el jugador en declaraciones a Onda Cero Elche.

La salida del atacante gallego del Elche ha sido una de las sorpresas del mercado de invierno, ya que el jugador era titular para el entrenador, Francisco Rodríguez, y había disputado 18 partidos en el presente campeonato.

"Estaba encantado aquí. Nos ha cogido de sorpresa, como a todo el mundo. El Elche sale beneficiado y me voy a un club con los mismos objetivos", explicó el atacante, quien ha acudido esta mañana a la sede del club para despedirse de sus compañeros.

"Es algo común en el mundo del fútbol. Los dos clubes han llegado a un acuerdo y al Elche le ha interesado, porque de no ser así no me habría traspasado. He sido muy feliz y he jugado, pero se me abre otro camino", explicó el delantero, quien admitió que la llamada de Sergio González, técnico del Cádiz, fue determinante, ya que desveló que ya lo quiso incorporar cuando dirigía al Valladolid.

Lucas Pérez desvinculó su salida de la llegada a la plantilla del delantero argentino Ezequiel Ponce y dijo que con su traspaso el club ilicitano obtiene una "plusvalía".

"Tener un año más de contrato en Cádiz me da confianza y seguridad", reiteró el jugador, quien se mostró agradecido al Elche por haber apostado por él el pasado verano cuando venía de una etapa complicada en el Alavés.

"Deseo que el Elche y el Cádiz se salven", sentenció el jugador, quien confió en que no exista ningún impedimento en el contrato para poder disputar el partido de la segunda vuelta ante el conjunto ilicitano