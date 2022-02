Ledesma sobre el penalti: "Hay un contacto mínimo"

Conan Ledesma está siendo, a su pesar, protagonista en las últimas jornadas en el Cádiz CF. Al arquero argentino le han señalado dos penaltis en contra en los últimos dos partidos, a cada cuál más polémico. Si en Mallorca fue en el saque de una falta a en contra en el momento del despeje de puños, ante el Celta, le señalaron penalti por un roce con Santi Mina que le pudo costar a los gaditanos un punto, que quien sabe si al final de temporada puede ser determinante.

En relación a la polémica, decía en zona mixta que "hay un contacto mínimo. Voy con los brazos, él salta, levanta la pierna. Si pongo la cabeza es jugada peligrosa a mi favor. Son decisiones que se toman y listo. Tengo los dos pies apoyados en el suelo, hay contacto normal. No puedo desaparecer".

La llegada de Sergio ha hecho variar la forma de jugar del equipo. "Es una idea nueva, un míster nuevo. Antes era controlar y pegar largo, ahora es otro sistema. Hay que ir agarrando la idea del nuevo entrenador. Venía de un año pegando lo más lejos posible. Ahora necesito adaptarme".

A pesar de no sumar el triunfo, afirmaba el arquero en zona mixta que "veo al equipo bien. Más allá de no darse los triunfos no estábamos situaciones, y ahora estamos creando situaciones, llegamos al área, generamos con pelota. Estamos proponiendo mucho más. Los resultados no nos están acompañando del todo. Hay que apoyar la idea del nuevo entrenador. Después de una forma que llevaba cinco años no se puede cambiar en un mes y todo necesita tiempo. El apoyo de nuestra gente va a ser importante. Tenemos que pedirle disculpa a nuestra afición por no darle una alegría en casa".

No fue el único jugador en hablar, también lo hizo Tomás Alarcón, quien señalaba que "creo que hicimos un buen partido. Nos sentimos muy bien en el campo. Teníamos controlado el centro del campo del contrario. A la hora de atacar estábamos muy bien, pero no convertimos" y agregaba que "se sintió desde el primer minuto, fue hermoso el recibimiento que nos dio la afición. Uno da mucho más cuando siente este cariño. Este es el camino. La euforia del público era grande porque sabe que este es el camino para seguir".

Por el contrario, Víctor Chust argumentaba que "Se ha podido ganar y se ha podido perder. El Celta ha tirado a puerta con el penalti. Hemos estado empujando desde el primer minuto. Hemos estado empujando desde el primer minuto, teníamos las ideas claras, la afición lo ha visto y por eso nos ha estado animando desde el primer minuto".