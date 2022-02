Carlos Akapo: "Por una parte sí me esperaba la salida de Cervera"

El lateral del Cádiz CF analiza en Estadio Deportivo el cambio de entrenador y su experiencia en la Copa África

Segunda parte de la entrevista a con el lateral del Cádiz CF Carlos Akapo. El guineano analiza para ESTADIO Deportivo el cambio de entrenador en el conjunto gaditano y la llegada de Sergio González a la Tacita de plata y la experiencia en Camerún junto a su selección para la disputa de la Copa África.

- Esta temporada está marcada por la salida de Álvaro Cervera y la llegada de Sergio González. El cambio de entrenador le pilló en Camerún para disputar la Copa África con Guinea Ecuatorial. ¿Cómo se enteró de la noticia?

- Sé que escucho algo antes de tiempo, no me acuerdo quien me dijo algo, me dijeron que al mister lo iban a cesar. Me entero tras el partido ante Osasuna, me comentaron que iban a cesar al entrenador. Me enteré porque me lo dijo alguien del equipo y después me comentaron que días después iba a hablar con todos ellos y fue ahí cuando anunció que lo cesaban. Para el Cádiz y para todos fue un entrenador, que lo ha dado todo, ha marcado un antes y un después en el Cádiz. Un entrenador que lleve tanto tiempo en España no sé, solo el Cholo Simeone.

- ¿Cuál es su reacción al enterarse? ¿Se lo esperaba?

- Este año la dinámica no era la mejor. Al final el cambio de entrenador es porque los resultados no llegan, por esa parte sí me lo esperaba, por otra parte no, porque al final intentas mantener lo que te ha ido bien. Por una parte sí me esperaba la salida de Cervera, por otra parte no. Me quede un poco regular.

- ¿Pudo hablar con él?

Sí, le mandé un mensaje por las redes, también hablé directamente con él, con Rober (Roberto Perera, segundo entrenador) y con Miguel Ángel (Campos, preparador físico). Pude hablar con él, le deseé toda la suerte del mundo y le dije que fue un entrenador que marcó un antes y un después.

- Llegó Sergio González y ha cambiado la manera de jugar del equipo.

Al final es otro tipo de entrenador, diferente, él juega a otra cosa. Los jugadores nos hemos adaptado bien, me pilló fuera y me costó adaptarme un poco a la dinámica del equipo, nos intentó inculcar un poco lo que él quería. Estamos haciendo muy buenos partidos. Es un cambio de sistema, de juego.

- ¿Os costó adaptaros a la nueva idea de juego?

A mi un poco si me costó, venía de nuevas, venía con todo lo de Álvaro Cervera, pero al equipo no, el equipo lo vi desde los primeros partidos lo he visto muy bien. Le ha costado muy poco.

- Con él os estáis concentrando antes de los partidos y entrenáis en el propio estadio.

Cada entrenador tiene su librillo, cada uno es diferente. Es contrario al mister Cervera, yo me adapto a todo (risas).

- Ha cambiado hasta el esquema, ante el Getafe jugó con una defensa de cinco. ¿Cómo se vio?

Bien, me gustó mucho, soy un jugador de subir mucho. Tiene todo el carril para mí, me da más liberación y atrás no estás tan pendiente. Me sentí muy bien, muy cómodo. Hicimos muy buen partido.

- En varias ocasiones Sergio ha recalcado las importancia de las acciones a balón parado. ¿Practicáis mucho estas acciones en los entrenamientos?

Lo practicamos un día a la semana, pero el mister le da mucha importancia. Sabemos que son acciones en las que se deciden muchos partidos, tenemos muchas jugadas a balón parado, él quiere que hagamos más daño y ahora nos pueden dar los tres puntos.

- Hizo un gran partido ante el Real Madrid, repitió titularidad ante el Sevilla y se tuvo que marchar la pregunta. Entienda la pregunta. ¿Le llegó en mal momento tener que jugar la Copa África?

Sí, me pilló en un mal momento porque estaba en un buen momento en mi club. Irme a la Copa África, perderme unos partidos, por desgracia se lesiona Iza cuando llego y recupero la titularidad. Me vino en un mal momento porque estaba cogiendo esa continuidad y ese empaque de asentarme en la situación.

- La Copa África es el gran torneo de selecciones que permita enfrentar a jugadores del más alto nivel como Salah o Koulibaly con otros jugadores que ni tan siquiera están en Primera división.

Lo permite según las selecciones. Hemos pasado un grupo de clasificación contra equipos como Zambia o Túnez, al final lo permite, hemos hecho mucho mérito. Hay gente que está jugando en Segunda B, creo que no es merecido porque podrían estar en mejorar equipos. Se ha visto que hemos competido, hemos llegado a cuartos de final. Somos un grupo de gente muy joven en la selección.

- Por último, ¿Cuántas veces le han preguntado por ese penalti a lo panenka?

Mucha gente me ha dicho que cómo estaba tan loco. Muchos compañeros sabían que lo iba a tirar así. Fui muy confiado, iba muy tranquilo, pero a la gente le dio un ataque al corazón.